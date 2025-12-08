台積電年終壓軸11日配息5元 1296億大紅包灌活水「這天」入帳秒變有錢人

記者許雅惠／台北報導

晶圓代工龍頭台積電（TSMC）於12月11日進行今年最後一次除息。此次配發第二季盈餘，每股現金股利為5元，總計將釋出約1,296.66億元大紅包，預計於2026年1月8日入帳。

股利持續高升：下次配息上看6元！喊話：穩坐「填息王」

法人圈預期，以台積電過往「秒填息」的紀錄來看，這次除息順利填息機率依舊偏高，不僅是助攻年底台股作帳行情的超強武器，更提前為2026年初的資金行情灌注強勁動能。

廣告 廣告

台積電股利發放與填息展望（圖／記者許雅惠製表）

下次除息金額上看歷史新高

市場同步聚焦下一波！台積電預計在2026年3月17日針對第三季盈餘除息，屆時現金股利將再度「大躍進」，調高至每股6元，單次配發金額上看1,555.95億元，有望刷新歷史紀錄。法人普遍認為，在AI浪潮助攻下亦能順利完成填息，6元配息更被視為是台股多頭行情的重要推進器。

在這次配息中，台積電約185萬股東受惠。其中，創辦人張忠謀（若持股不變）約可入帳6.25億元（示意圖／資料照）

股利政策藏玄機！張忠謀、魏哲家將爽領破億元

回顧歷史，台積電自2019年改為季配息以來，26次除息中，有19次達成「當日填息」，穩坐市場「填息王」寶座。儘管今年6月曾因外部雜音費時約十個交易日，但上季已重回「秒填息」節奏。在台股挑戰28,000點的強勢氛圍下，市場對本次再現秒填息的期待明顯升高。

在這次配息中，台積電約185萬股東受惠。其中，最大股東國發基金將領回約82.7億元；創辦人張忠謀（若持股不變）約可入帳6.25億元；董事長魏哲家則可領約3,400萬元。

外資機構看好未來股利翻倍

高盛（Goldman Sachs）預估，台積電2025年至2027年現金股利將分別達到21元、25元、29元，年增幅度維持在兩成以上。甚至有調研機構大膽估計，2027年現金股利上看42元，象徵台積電已從單純的「高成長股」邁向「高成長、高回饋」的新階段。

更多三立新聞網報導

Fed準備大撒幣？降息＋擴表雙利多來襲！台股衝2萬8、新台幣升破31.2元

媽媽開竅「斷捨離」捐衣了？黃大米傻眼：一大袋全是我的！最爽快斷捨離

黃仁勳罕見曝內心陰影「這1事」已33年！遭酸「難相處」本人親回應

「天天吃1蔬菜」60歲婦癌症10年沒復發！腎癌醫驚：泌尿道感染也沒了

