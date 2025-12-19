台積電廠區意外 南科管理局曝原因要求停工

▲此為台積公司南科晶圓十八廠；示意圖。（圖／台積電提供）

[NOWnews今日新聞] 台積電在高雄目前建廠佈局中，然而，昨（18）日晚間卻發生意外，承包商在執行混凝土吊掛作業時，太空包墜落砸到車輛車頭。南部科學園區管理局局長鄭秀絨表示，承攬商因為裝載混凝土的太空包強度不足，引發墜落事故，雖吊掛範圍有事前清空，沒有人員傷亡，但已經要求停工，全面檢視流程並且業者加強教育訓練，避免意外。

高雄台積電廠區昨日晚間發生意外，因為吊車在吊運混凝土太空包時，繩索斷裂導致太空包砸下車頭。

鄭秀絨說，相關作業依規定有把一定範圍內的人員清空，因此本次事故並沒有傷亡。承攬商當時在進行混凝土吊運作業，因為裝載混凝土的太空包強度不足，導致過程中太空包破裂而發生事故；目前南部科學園區管理局已經要求吊掛作業停工，並全面檢視流程，同時請承攬商加強教育訓練，避免意外再次發生。

