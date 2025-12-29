台積電廠區聖誕裝置溫暖員工心 竹科二奈米廠被公認最美

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電從總部、全球研發大樓到各廠區洋溢著濃濃的十二月溫馨聖誕節慶味，員工認為，聖誕節雖已過，但今年各廠區內外特別用心呈現聖誕節裝置，在忙碌的工作中，猶如增添暖意。

台積電位於竹科的總部、也是取名創辦人的張忠謀大樓。(記者洪友芳攝)

位於竹科的二奈米廠區(晶圓二十廠)中庭的「希望之森」聖誕樹景觀，被一些員工公認為美不勝收，但可惜無法拍照，台積電今對本報亮出北中南各廠區「美」味十足的聖誕裝置。

【看原文連結】

更多自由時報報導

1227地震》台灣半導體業動員快速 竹科晶圓廠拚盡速全復機生產

不是三星和英特爾！台積電真正2大壓力 外媒全說了

碩士畢雅思8.0不願低就 他失業4年懷疑人生淚訴慘況

羅唯仁遭檢調搜索 傳查獲台積電大批先進製程機密資料

