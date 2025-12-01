台積電建立人才供應鏈 亞利桑納學徒計畫擴大招募
台積電在亞利桑納州的投資與建廠進度，使北鳳凰城逐漸成為美國半導體產業的重要據點。隨著總投資規模突破千億美元，企業同步推動的學徒制度正在成為當地勞動市場轉型的關鍵動力，為原先集中於服務業與低技術門檻職位的民眾開啟進入高科技製造領域的新途徑。
台積電亞利桑納的學徒制度以集體學習與現場實務訓練為核心。學員以團體形式接受技術訓練，並透過課堂討論、共同排除問題與不分部門的協作方式，建立跨領域的工作模式。此制度將台灣半導體製造的團隊文化帶入美國工廠，強調透過群體支援與知識分享，促進新進技術人員快速累積能力。企業設計的評量方式並非只看個人技能，而是觀察學徒在實際製程問題中的溝通方式、分析邏輯與跨部門合作能力。
為提升在地人力供給，企業與亞利桑納州多所教育機構合作，包括社區大學、州立大學及職業教育中心等，共同打造符合產線需求的課程。相關訓練安排學徒18至24個月的培訓期，讓受訓者能在全職工作的同時累積技術證照。這些「可累計學分」制度，使學徒在完成訓練後能持續往更高階的半導體製程、設備或製造專業邁進。
台積電在亞利桑納的擴張預計創造數千個具競爭力的製造與技術工作，其中多數職位的薪酬水準皆高於當地中位數，為原先從事餐飲、物流或一般勞務工作的民眾帶來顯著的職涯向上流動機會。根據當地經濟發展機構推估，該學徒制度有助於縮短人才培育時間，同時降低員工轉換產業的門檻。多項調查顯示，企業此類制度能有效改善工業城市的長期薪資結構，增強家庭收入穩定性，並提高青年族群的留才意願。
製程技術的複雜性也推動企業在內部形成高度協作的「問題解決文化」。半導體製造涉及上千道工序，任何異常都需跨部門追查與調整，學徒訓練因此不只侷限在單一站點操作，而是強調對整體製程的理解。企業藉由此方式培養具整體視野的技術人員，使其能在工程師與產線之間扮演關鍵橋梁，提升工廠生產效率與良率表現。
隨著新廠區陸續動工，企業預計在 2025 年擴大招募逾百名新的學徒與技術訓練生，範圍從設施、設備到製程等多個領域。亞利桑納州政府則視此計畫為勞動力發展的重要示範案例，認為透過企業與學界的緊密合作，可讓州內從高中到成人職訓的多層級教育體系與半導體產業需求對接。州政府指出，這有助於吸納被自動化取代的勞工、剛畢業的青年，以及原本未考慮從事科技產業的民眾，使其能在具前景的產業中重新定位。
雖然跨文化溝通與半導體高壓生產周期仍帶來一定挑戰，但整體制度已展現可行性，並逐漸形成具延展性的職涯路徑。受訓者在完成學徒期後，可透過內部晉升或轉線方式接觸不同製程節點，符合企業新技術導入與新廠擴充的長期需求。地方政府評估，這將為亞利桑納建立具永續性的半導體人才供應鏈，對未來十年以上的產業競爭力具有關鍵作用。
隨著產業聚落成形，北鳳凰城的就業結構與經濟發展模式正加速轉型。從教育、住房到地方稅收，相關產業鏈所帶來的連動效應已逐漸累積，外界也將此視為「美國西南沙漠地區邁向新科技製造中心」的重要指標。台積電亞利桑納學徒制度象徵的不只是企業內部的人才培訓策略，更是地方經濟在全球供應鏈變動下的一項重大布局，為亞利桑納建立長期的技術優勢與經濟韌性。
