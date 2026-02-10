台積電張忠謀告別信曝光？網傳股權分配「這群人拿7成」 基金會回應了

台股春節封關倒數，今（10）日大漲668.35點，突破33000點關卡，晶圓代工龍頭台積電（2330）收在1880元，再創新天價。​近日網路傳出台積電創辦人張忠謀發出的「告別信」、「留給台灣的最後禮物」，內容當中談及股權分配，其中有30%將全數捐給慈善與教育基金。對於張忠謀是否確實撰寫告別信，事實查核平台「MyGoPen」發布調查報告，表示相關傳言為不實訊息。​

調查報告顯示，在原始謠傳版本中，「台積電英雄張忠謀」於告別信中表示，他已94歲，疾病讓他明白人能留下的不是財富，而是選擇。內容聲稱，張忠謀規劃，未來他將不會留下任何股份，「一股也不留」！ 台積電將繼續上市運行， 但他個人的股份中，有70%將分配給與他並肩20年以上、用雙手打造台積電的工程師與同仁，剩下的30%則捐給慈善與教育基金，支持台灣下一代的科技夢，而他的家人則不需要股份。

張忠謀告別信流出？台積電慈善基金會澄清：並非本人撰寫 ​

MyGoPen指出，​據「Cofacts 真的假的」的資料庫紀錄，相關傳言最早在2025年11月18日就曾出現在網路上，當時就有人回應指出，這是以贈書為名義誘騙民眾個資的手法；台積電慈善基金會執行長彭冠宇曾向台灣事實查核中心澄清，網路流傳內容並非張忠謀所撰寫。調查報告指出，此類刻意冒用名人的虛構文章，寫法高度模板化，具有煽動情緒、引導轉傳的特徵。

調查報告說明，但事實上這類文章的說法沒有任何根據，不是媒體報導，也並非本人的公開談話，看似是心靈雞湯其實是在操弄情緒。值得注意的是，近年這種文章主要和詐騙手法結合，如宣稱送禮物、分享投資理財資訊，進一步提供連結，要求民眾加入不明的 LINE 帳號或進入可疑的網站，騙取民眾的個資和金錢。

