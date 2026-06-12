台積電強勢進駐屏東！魏哲家親簽「金鏟」 加持動土

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財經中心／師瑞德報導

屏東科園區半導體供應鏈專區今聯合動土，台積電等 7 家廠商進駐，魏哲家更親簽金鏟討好彩頭。賴清德宣示打造大南方科技廊帶，屏東躍升全球尖端科技新核心。該園區預計創造 5,400 個就業機會及 360 億元年產值，透過完整供應鏈體系，不僅帶動地方產業升級，更象徵人才留鄉發展的新里程碑。（圖／南科提供）

屏東科學園區今日（12日）迎來歷史性的一刻，現場氣氛熱鬧非凡！台積電及帆宣系統、華懋科技等7家半導體核心供應鏈廠商，於屏東科學園區舉行聯合動土典禮。總統賴清德親臨現場，與國科會主委吳誠文、屏東縣長周春米等產官學界代表一同執鏟，宣告大南方科技產業廊帶正式向南延伸，屏東科學園區將從農業重鎮轉型為全球尖端科技的戰略核心。

魏哲家簽名加持！「金鏟」成最夯簽名板

動土儀式現場還發生一段有趣的插曲，台積電董事長魏哲家為了給供應鏈夥伴們「討個好彩頭」，特地在典禮專用的金鏟子上帥氣簽名，讓這支動土金鏟瞬間成為全場焦點，宛如科技圈的「限量版紀念品」。

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魏哲家致詞時感性表示，台積電之所以能稱霸全球，靠的就是供應鏈夥伴長期併肩作戰，也感謝政府提供這片土地資源，讓台積電與夥伴們能在此長遠發展。這一簽名不僅象徵著合作關係的「穩如泰山」，也為屏東科學園區的動土儀式注入滿滿的科技正能量。

打造大南方矽谷 預計創造五千個高薪職缺

賴清德總統強調，臺灣需要均衡發展，從嘉義、臺南、高雄到屏東，這條「半導體產業科技廊帶」正加速成形，而屏東更是第一個以「廠務設施」為核心打造的供應鏈專區。賴總統笑著表示，政府將全力供應水、電、土地與人才，讓屏東成為 AI 產業最堅實的後盾。

國科會主委吳誠文則指出，屏東不只是半導體基地，未來還將引進太空產業、智慧機器人與軍工無人機等前瞻領域。南科管理局局長鄭秀絨更端出亮眼數據，預估園區建設到位後，將創造約 5,400 個工作機會及每年 360 億元的產值，讓更多優秀人才不必再離鄉背井，實現「留鄉發展」的願景。

透過設計、模組化製造、智能倉儲到全球發貨的「一站式」服務，屏東科學園區將強化臺灣供應鏈的體質與韌性。隨著台積電人才培訓中心計畫啟動，這些來自產業界的科技動能，正逐步讓屏東從「大南方新矽谷」的最南端，變身為全球半導體供應鏈不可或缺的明日之星。

屏東科園區半導體供應鏈專區今聯合動土，台積電等 7 家廠商進駐，魏哲家更親簽金鏟討好彩頭。賴清德宣示打造大南方科技廊帶，屏東躍升全球尖端科技新核心。該園區預計創造 5,400 個就業機會及 360 億元年產值，透過完整供應鏈體系，不僅帶動地方產業升級，更象徵人才留鄉發展的新里程碑。（圖／南科提供）

屏東科園區半導體供應鏈專區今聯合動土，台積電等 7 家廠商進駐，魏哲家更親簽金鏟討好彩頭。賴清德宣示打造大南方科技廊帶，屏東躍升全球尖端科技新核心。該園區預計創造 5,400 個就業機會及 360 億元年產值，透過完整供應鏈體系，不僅帶動地方產業升級，更象徵人才留鄉發展的新里程碑。（圖／南科提供）

屏東科園區半導體供應鏈專區今聯合動土，台積電等 7 家廠商進駐，魏哲家更親簽金鏟討好彩頭。賴清德宣示打造大南方科技廊帶，屏東躍升全球尖端科技新核心。該園區預計創造 5,400 個就業機會及 360 億元年產值，透過完整供應鏈體系，不僅帶動地方產業升級，更象徵人才留鄉發展的新里程碑。（圖／南科提供）

屏東科園區半導體供應鏈專區今聯合動土，台積電等 7 家廠商進駐，魏哲家更親簽金鏟討好彩頭。賴清德宣示打造大南方科技廊帶，屏東躍升全球尖端科技新核心。該園區預計創造 5,400 個就業機會及 360 億元年產值，透過完整供應鏈體系，不僅帶動地方產業升級，更象徵人才留鄉發展的新里程碑。（圖／南科提供）

屏東科園區半導體供應鏈專區今聯合動土，台積電等 7 家廠商進駐，魏哲家更親簽金鏟討好彩頭。賴清德宣示打造大南方科技廊帶，屏東躍升全球尖端科技新核心。該園區預計創造 5,400 個就業機會及 360 億元年產值，透過完整供應鏈體系，不僅帶動地方產業升級，更象徵人才留鄉發展的新里程碑。（圖／南科提供）

屏東科園區半導體供應鏈專區今聯合動土，台積電等 7 家廠商進駐，魏哲家更親簽金鏟討好彩頭。賴清德宣示打造大南方科技廊帶，屏東躍升全球尖端科技新核心。該園區預計創造 5,400 個就業機會及 360 億元年產值，透過完整供應鏈體系，不僅帶動地方產業升級，更象徵人才留鄉發展的新里程碑。（圖／南科提供）

屏東科園區半導體供應鏈專區今聯合動土，台積電等 7 家廠商進駐，魏哲家更親簽金鏟討好彩頭。賴清德宣示打造大南方科技廊帶，屏東躍升全球尖端科技新核心。該園區預計創造 5,400 個就業機會及 360 億元年產值，透過完整供應鏈體系，不僅帶動地方產業升級，更象徵人才留鄉發展的新里程碑。（圖／南科提供）

屏東科園區半導體供應鏈專區今聯合動土，台積電等 7 家廠商進駐，魏哲家更親簽金鏟討好彩頭。賴清德宣示打造大南方科技廊帶，屏東躍升全球尖端科技新核心。該園區預計創造 5,400 個就業機會及 360 億元年產值，透過完整供應鏈體系，不僅帶動地方產業升級，更象徵人才留鄉發展的新里程碑。（圖／南科提供）

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