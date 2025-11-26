台積電強彈、聯發科攻漲停! 軍工股全面表態 台股勁揚497點 攻上27,409點

台股今（26）日開高走高，盤中一度大漲逾437點。資料照，廖瑞祥攝



美股四大指數收紅，加上聯準會（Fed）12月降息預期升溫，推升市場風險偏好。台股今（26）日開高走高，盤中一度大漲逾437點，台積電股價收高至1440元，終場大盤收漲497.37點、漲幅1.84%，站上27,409.54點，成交金額放大至5,088億元。

台積電昨晚宣布對前資深副總羅唯仁提告洩密，但市場解讀事件不影響基本面。台積電今日早盤上漲15元至1,430元，終場再拉升至 1,440元、上漲25元，收在全日最高價，穩定盤面多頭信心。

外媒報導，臉書母公司Meta正與Google洽談自2027年起採用 Google TPU AI晶片，引爆TPU供應鏈爆量噴出，受惠族群包括聯發科、欣興、台光電、金像電等。其中聯發科（2454）股價罕見亮燈，一口氣強攻漲停1300元，成為全場焦點。除台積電、聯發科外，權值股同步走揚，其中鴻海漲逾3%、台達電漲3%，有助多頭反彈氣氛。

繼輝達概念股外，另一AI概念族群也開始受到矚目，法人指出，Google最新AI模型 Gemini 3 技術力強勢，推升全球科技巨頭加速導入自研ASIC架構，台灣供應鏈有望迎來新一波成長動能。

此外，總統賴清德投書《華盛頓郵報》，宣布將提出 1.25兆元追加國防預算，強化重大軍購與不對稱戰力。消息激勵軍工族群全面衝高，包括雷虎、漢翔、龍德造船、亞航、中光電、晟田、事欣科、攸泰、邑錡、寶一、台船等逾10檔漲停，中信造船漲近9%，長榮航太漲逾7%，也同步成盤面最強主流。

法人分析，台股受惠三大利多，包括美中關係近期和緩、Fed降息預期升高、Google AI技術突破推升AI應用需求，預期短線反彈格局底定，有望以震盪走勢緩步墊高。不過，AI族群近日漲幅大，建議投資人把握拉回布局機會，特別是 AI ASIC、Google TPU供應鏈、自主晶片設計等受惠度高的標的。

