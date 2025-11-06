台積電彈升20元 台股早盤站回28000點大關

（中央社記者曾仁凱台北6日電）美國企業財報表現亮眼，緩解對於科技股估值過高疑慮，美股4大指數同步收紅，激勵今天台股早盤最多上漲300點，站回28000點大關。至9時5分，加權指數上漲260.57點，至27977.63點。代表中小型股票的櫃買指數同樣開高。

3大權值股同步走高，台積電上漲20元至1480元，鴻海漲3元至250元，台達電上漲26元至993元。

法人分析，台股基本面穩健，AI供應鏈仍是資金焦點，記憶體與被動元件族群因缺貨與漲價題材持續發酵。儘管短線漲多、評價偏高，市場波動加劇，惟籌碼穩健，AI供應鏈基本面支撐強勁，中長期結構仍偏多。（編輯：林家嫻）1141106