台積電很穩，但還有更會漲的股票值得投資！專家解析首檔台股科技主動式ETF優勢

受到美國總統川普的關稅之亂影響，2025年金融市場劇烈震盪，即將邁入歲末年終之際，全球股市從歷史高點回檔修正，也讓不少投資人膽戰心驚。法人指出，台灣科技創新題材商機多元，觀察過去3年，許多科技股年度漲幅都能贏過大盤及護國神山，說明投資科技股不能只聚焦特定個股，更應該主動選股掌握先機。

群益投信台股ETF研究團隊表示，投資人一直以來有個迷思，也就是在股市創新高的時後，到底需不需要居高思危？這個答案在主動式台股ETF問世後迎刃而解。主動式操作上，可適時參酌時事對各產業的影響分析，無論消息好壞，每日都可以即時進行持股調整，以降低投資組合波動，彰顯出因應市場而主動靈活選股策略的優勢。

群益投信台股ETF研究團隊指出，整體而言，主動選股，更能即時掌握科技創新投資契機，而在基本面支撐下，台股中長期仍偏多可期，建議投資人可趁年底進場，及時參與2026年台灣科技股完整投資契機。

00992A將 於12月8日開募 掛牌價新台幣10元 ​



群益投信繼今年5月推出「主動群益台灣強棒（00982A）」後，趕在年底積極搶進市場，再度推出全台首檔台股科技主動式ETF「主動群益科技創新ETF（00992A）」，該基金風險屬性RR5級，採季配息，並自成立日起滿60日後，按每年1、4、7及10月除息，掛牌價為新台幣10元，並預定於12月8日展開募集。

據了解，00992A操作上採取質量化並重，透過量化模組加上質化選股，力求選出驅動力與續航力十足的成分股，以法人認同度及獲利能力來量化定義科技創新的強企業，加上用產業競爭力、產品定價能力、經營者領導力的來質化確認判斷是否屬於科技創新的強趨勢企業。

群益投信指出，00992A具有科技雷達選股策略，不只是台積電，只要能掌握科技創新供應鏈重要技術節點的商機全部都會偵測入列。以AI供應鏈為例，台廠扮演關鍵角色，00992A持股橫跨AI供應鏈，涵蓋了從晶片設計、製造、封裝、組裝到終端應用的整個價值鏈，包括晶圓代工、晶片設計、先進封裝與載板、伺服器製造與組裝、伺服器零組件以及測試與系統整合等，還包括與AI基礎設施相關的電力、連接器等領域，一次掌握完整趨勢。

展望2026年 AI題材仍是台股布局主軸

主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政分析，現階段隨著美中關係緩解，加上CSP資本支出持續擴張、AI算力需求快速成長，也將同步推升台股AI供應鏈上漲。

展望未來，陳朝政認為聯準會12月還有可能降息，短期資金仍維持寬鬆態勢，有利股市表現。此外，觀察四大CSP近期財報數據，不僅獲利優於市場預期，更持續上調資本支出，預期AI熱潮仍未消退，資金仍將持續圍繞在AI族群輪動，2026年投資台股建議還是以AI科技創新做為布局主軸。

