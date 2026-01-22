台積電怕缺電？賴清德：數據顯示供電穩定 積極推動綠電極大化

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

台積電董事長魏哲家日前在法說會上，喊出「不怕缺單只怕缺電」。總統賴清德今(1/22)表示，有關企業關切的能源議題，從科學、客觀的數據來看，台灣都會穩定供電，在淨零目標下，政府會持續積極推動再生能源，促進能源去碳化，讓「綠電極大化」，並強化電網韌性，讓電力供給更加穩定。

總統賴清德，資料照，總統府提供

賴總統下午召開「國家氣候變遷對策委員會」的第6次會議並致詞表示，面對全球供應鏈的淨零浪潮，是一場攸關國家生存的總體戰，「淨零轉型」是政府、產業界與全體國人必須共同參與、互為夥伴的集體任務。

賴總統指出，政府會負責任建立穩定的制度環境與激勵機制；同時也需要各行各業投入技術升級、也需要每個人從生活中落實減碳，台灣才能在轉型變局中開創先機。

賴總統說，去年COP30在巴西落幕，國際社會除了強調必須加快行動，也再次確立「全球集體行動」的共識，因此，政府將加速推動、落實淨零轉型，方向如下：

1.務實「減碳顧企業」。隨著碳費制度正式上路，引領企業投入自主減量計畫，政府將啟動碳排放交易制度試行，並且審慎規劃「台版CBAM」。

2.堅定「淨零救地球」。行政團隊持續傾聽各界建言及檢討精進，完備了台灣總體減碳行動計畫，NDC 3.0目標，展現台灣為全球永續轉型貢獻心力的堅定意志。

賴總統說，氣候賽局沒有終點，在追求國家安全、社會韌性與投資未來的路上，氣候治理將是最關鍵的具體行動，新的一年，讓我們凝聚更大共識、加速落實轉型，讓世界看見一個更堅韌、更具生命力的台灣。

