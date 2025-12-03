台積電急擴先進製程產能 南科特定區14.6公頃土地將建2奈米廠房

台積電正規畫於南科特定區投資興建2奈米先進製程廠房；計畫基地位置鄰近南科園區。截至環境部網站



先進製程產能持續告急！台積電加速在台灣擴充先進製程、先進封裝產能。除了在新竹、高雄各籌備4期、5期2奈米晶圓廠、中科興建A14埃米廠外；也將在南科投資興建3期2奈米廠。台積電表示，一切以政府公告為主。

根據環境部環評開發案論壇資料顯示，台積電將於南科特定區的產業支援區興建半導體廠房，持續擴充先進製程產能。

台積電在開發計畫中指出，在當前科技迅速演進的時代，半導體技術、AI及大數據已成為驅動全球經濟與產業轉型的核心力量。為滿足市場對高效能晶片及先進運算技術的需求，並持續鞏固台灣半導體產業的國際領先地位、厚植先進製程技術及強化競爭優勢，台積公司規劃於台南科學工業園區特定區之開發區塊A土地內興建半導體廠房及相關設施，計畫基地面積約14.6公頃，以持續發展先進製程並充分發揮產能群聚效益。

台積電指出，此計畫基地位於台南市安定區，土地使用分區將為台南科學工業園區特定區之計畫產業支援區(第一種產業服務專用)土地，北側鄰近市道178線，西側為直加弄大道，南側臨接「樹谷園區」，東側臨接南部科學園區管理局「台南園區」。

針對南科特定區的新廠開發計畫，台積電表示，一切以政府公告為主。

