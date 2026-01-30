台積電恐變美積電？前副總陳健邦用「媽祖分靈」神比喻

台美關稅底定，對台積電被要求擴大美國投資，外界擔憂台積電恐變「美積電」，甚至失去國家安全屏障的憂慮。對此，台積電元老級員工、台積電文教基金會董事、也是前副總經理陳健邦以「媽祖分靈」來比喻，強調分靈出去還是要定期回來祖廟，法力才有辦法維持下去。

台美關稅底定，對台積電被要求擴大美國投資，外界擔憂台積電恐變「美積電」。（圖/資料照）

陳健邦27日接受台灣事實查核中心Podcast節目《新聞真．假掰》專訪，針對近來外界質疑台積電在美設廠有「掏空台灣論」、「台積電恐變美積電」的疑慮，陳健邦以媽祖分靈的概念來比喻目前台積電的情況。

陳健邦表示，分靈出去或許在美國能夠香火旺盛，但還是要定期回來祖廟，法力才有辦法維持下去。（圖/資料照）

陳健邦直言，當時用媽祖和菩薩分靈來比喻，是因為當媒體標題用川普移山、川公移山來形容，很怕台灣要完蛋了，所以他用大眾比較能夠理解的說法，分靈出去或許在美國能夠香火旺盛，但還是要定期回來祖廟，法力才有辦法維持下去，套用在台積電上，就是要有新的技術可以繼續轉移給它。

陳健邦直言，每個新世代的技術開發都要花費2、3年以上，很耗時間、成本，到這個目前十年之內只能在台灣做，只有這樣子才有辦法保證，當美國廠有需要的時候，台灣有辦法很快把新的技術給它，也就是說最核心的技術還是會留在台灣。

