台積電恐遭殃？川普宣布半導體加徵25%關稅 阮慕驊點名2大廠晶片受影響

美國總統川普（Donald Trump）依據貿易擴張法第232條款，簽署行政命令，正式宣布對部分半導體產品加徵25%關稅，引發外界關注，不少人擔憂恐怕將衝擊台積電。對此，財經專家阮慕驊在臉書發文透露，這2大廠的晶片將受到影響。

根據美國商務部公布的232調查認定，半導體與製造設備及其衍生產品的進口數量與供應結構，已對美國國家安全構成實質威脅，目前美國本土半導體產能僅能滿足國內需求約一成，卻消耗全球約四分之一的晶片供給，過度依賴海外供應鏈，對美國國防系統及關鍵基礎設施形成潛在風險。川普政府拍板採納商務部提出的分階段關稅執行方案，按照規劃，第一階段措施將在2026年1月15日正式生效，課稅對象鎖定特定先進運算晶片。

對此，阮慕驊指出，美國白宮宣布，從15日起對部分進口半導體、半導體製造設備和衍生品加征25%的進口從價關稅。川普簽署行政命令，依據美國貿易擴張法第232條款，將正式對部分進口半導體、半導體製造設備及衍生性商品，加徵25%的進口從價關稅。有外媒指出，輝達（Nvidia）、超微（AMD）恐受影響。

阮慕驊說，受影響的晶片包括輝達的H200，以及AMD的MI325X，相關產品將被課徵25%關稅。有鑑於官方調查結果，美國商務部長建議，分2階段調整半導體進口，第1階段僅適用於「極為狹窄的一類半導體」，這類晶片被視為政府AI與科技戰略中的關鍵元素。

