台積電悄悄量產2奈米晶片 生產基地「不在新竹」位在這

「護國神山」台積電近日悄悄在官網宣布，N2製程已於2025年第4季開始量產，生產基地位於高雄的晶圓二十二廠。台積電此次量產並未發布新聞稿，僅低調在官網公布，仍引起全球半導體產業的關注。

台積電近日更新官網內容，表示2奈米如期於2025年第4季量產，台積電並發展低阻值重置導線層與超高效能金屬層間電容，持續進行2奈米製程技術效能提升。

台積電指出，2奈米技術將成為業界在密度和能源效率上最先進的半導體技術，2奈米技術採用奈米片電晶體結構，將提供全製程節點的效能及功耗的進步，以滿足節能運算日益增加的需求。因持續強化2奈米及其衍生技術的策略，將進一步擴大台積電的技術領先優勢。

與3奈米的N3E製程相比，2奈米在相同功耗下速度提升10%至15%；在相同速度下，功耗降低25%至30%，晶片密度則增加超過15%。此外，台積電計劃推出N2P製程作為2奈米家族的延伸，預計2026年下半年量產，支持智慧手機和高效能運算應用。

