台積電感謝供應鏈夥伴 推先進製程研發擴產

▲台積電今（25）日舉辦2025年供應鏈管理論壇。圖／記者徐銘穗攝）

[NOWnews今日新聞] 台積電今（25）日舉辦2025年供應鏈管理論壇，感謝所有供應鏈夥伴過去一年的並肩同行，展現營運韌性，順利推動二奈米等先進製程與封裝技術研發、優化與產能擴建，並拓展全球生產布局，支持公司持續為全球客戶創新。

本屆論壇以「淨零排放—攜手供應鏈共築永續地球」為題，由台積電副總經理暨資訊長林宏達博士進行專題分享，探討應用AI成就營運卓越與永續雙贏，開創深具共好價值的創新未來。

台積電資深副總經理暨副共同營運長侯永清表示，感謝各位供應鏈夥伴再一次在嚴峻挑戰中，展現卓越貢獻與專業精神。透過生態系統中每位成員緊密合作，共同奠定產業領先基石，「我們有信心保持充分準備、靈活應變與團結一致，深化供應鏈韌性，推動技術創新、加速淨零轉型，以安全的建廠、穩定的品質，實現下一代先進製程技術、成就永續未來。」

此外，在廠務方面，台積電表示，嚴肅看待營建工地安全管理，將各級承攬商安全紀錄列為承攬商評選之關鍵指標。公司正式發布《營建工地安全宣言》，再次強調「安全」為所有營建工程的第一要務，將致力建立最高標準的營造與監造分立機制，同時延攬國際第三方專家團隊駐場檢視，由安全意識、行為與環境三大面向優化安全機制。

今年供應鏈管理論壇由台積公司執行副總經理暨共同營運長秦永沛、侯永清，以及資深副總經理何麗梅於活動頒發2025年優良供應商卓越表現獎，感謝供應商專業服務，並帶動供應鏈與相關產業全方位升級。

相較往年，今年評選更著重供應商在建廠安全、永續發展及在地化等方面的績效表現，並正式將建廠安全績效管理設為獨立獎項，獎勵卓越的建廠安全管理作為與成效。

