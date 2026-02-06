台積電慈善基金會支持屏東發展 深化在地醫療與人才培育

記者林睿奕／綜合報導

台積電慈善基金會「公益臺灣，溫暖屏東」活動，今（6）日在屏東榮民總醫院舉辦，結合屏東縣在科普教育推廣、技職人才培育與就業銜接等面向的既有成果，透過實際行動支持地方發展，展現社會各界共同參與、共同承擔的公益精神。

輔導會主任委員嚴德發表示，輔導會將持續支持台積電基金會推動各項公益行動，並見證「公益臺灣，溫暖屏東」在屏東落地成果。他強調，這樣的合作不僅提升榮民照護品質，也促進公益資源向地方延伸，深化在地服務的實質意義。

展望未來，台積電慈善基金會將持續深化與中央及地方政府、醫療體系、學術機構及產業夥伴的合作，擴大公益行動的深度與廣度，讓更多社會角落被看見、被照顧；期盼透過長期且穩健的公私協力，為屏東乃至全臺灣注入更多正向力量，共同打造溫暖、具韌性且邁向永續的公益臺灣。

台積電慈善基金會舉辦「公益臺灣，溫暖屏東」活動，深化在地醫療與人才培育。（屏東榮總提供）