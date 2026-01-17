台積電成台美談判籌碼？財務長黃仁昭親揭擴產內幕：AI 需求才是核心

財經中心／程正邦報導

隨著台美在 15 日正式敲定「對等關稅 15% 不疊加」及「232 條款半導體最惠國待遇」等歷史性協議，外界紛紛揣測，台積電（TSMC）是否被當作談判桌上的關鍵籌碼？針對此議題，台積電財務長黃仁昭 16 日接受外媒訪問時，首度針對擴大赴美投資的背後邏輯做出詳細回應，強調投資決策並非政治交換，而是基於對人工智慧（AI）浪潮的堅定信心。

台積電總市值近期躍進到全球第六（約1.7兆美元），董事長魏哲家好心情全寫在臉上。（圖／台積電提供）

擴張戰略：打造亞利桑那「超級晶圓廠聚落」

在美台宣布達成經貿協議前夕，董事長魏哲家已於法說會先行表態，證實台積電近期在美國亞利桑那州持續購入土地，目標是將該地打造為具備高度整合力的「超級晶圓廠聚落」（GIGAFAB cluster）。

廣告 廣告

根據協議內容，台灣企業預計在美國投資高達 2,500 億美元，用於半導體、能源與 AI 生產。其中，台積電先前承諾的 1,000 億美元投資已被納入此架構。儘管《華爾街日報》曾指稱台積電的擴張是美台經貿談判的一環，但台積電對此保持中立立場，強調公司營運主軸始終圍繞著市場動能。

財務長澄清：投資隨客戶而動，非參與政府協商

財務長黃仁昭在接受《CNBC》專訪時，明確劃分了政府與企業的界線。他指出：「台美貿易協議是兩國政府之間的對話，台積電並未參與協商。」他進一步解釋，加速在亞利桑那州的投資，主因是客戶需求的迫切性，且該州第一座晶圓廠的營運進展非常順利，給予團隊極大信心。

「我們正處於 AI 的超級趨勢（megatrend）之中，」黃仁昭強調，這股趨勢才是台積電同時在台灣與美國拉高資本支出的真正動力。面對市場對算力的極度渴望，台積電必須盡可能加快速度，以縮小供需之間的缺口。

台積電財務長黃仁昭重申，台積電「最先進的技術」將始終保留在台灣進行研發與量產。（圖／台積電提供）

技術根留台灣：研發與製造的黃金聯動

儘管在美投資不斷加碼，黃仁昭仍給台灣產業吃下一顆定心丸。他重申，台積電「最先進的技術」將始終保留在台灣進行研發與量產。

他解釋，台灣擁有獨特的研發團隊與製造端緊密合作的生態系，這種「就近聯動」的優勢對維持台積電的領先地位至關重要。換言之，台積電採取的是「全球布局、核心留台」的雙軌戰略，透過分散風險來滿足美國客戶，同時利用台灣的技術沃土持續推進摩爾定律的極限。

更多三立新聞網報導

劉德音砸2.5億力挺！美光股價單日大漲近8% 市值衝破4000億美金

北捷驚魂！板南線行動電源自燃 車廂白煙蔽目、乘客驚慌奔逃

剛奪冠就退賽！林昀儒高燒不適 遺憾退出 WTT 杜哈球星挑戰賽

華碩尾牙！施崇棠豪撒8千萬紅包 全員加碼1萬、營收破7千億創紀錄

