台積電成台美貿易協議籌碼？ 財務長揭「擴大投資」內幕：先進技術仍留台灣

台美關稅敲定15%並還有相關協議。（本刊資料照）

台美關稅在美國時間15日正式宣布，台灣取得「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇」，並含相關等協議。對此，台積電財務長黃仁昭受訪問時，否認美國與台灣達成貿易協議，強調台積電將繼續擴大在美國的投資，主因是對AI熱潮充滿信心，「這是我們擴大在美國、台灣資本支出的理由」。

台美貿易協議「台積電被賣了」？

在台積電財務長黃仁昭受訪前，台積電董事長魏哲家先在法說會上指出，台積電最近在亞利桑那州又買進土地，並計劃在該州打造一個「超級晶圓廠聚落」（GIGAFAB cluster）。據協議，除了對等關稅15%不疊加外，台灣公司將投資2500億美元擴大在美國的半導體與能源、AI生產，而這筆金額包括台積電在2025年承諾投資的1000億美元，未來台積電還會有更多投資。

另外，在台積電發布財報和美台宣布達成貿易協議之前，《華爾街日報》曾引述消息人士報導，作為美台貿易談判的一部分，台積電擬在亞利桑那州進行大規模擴張。

否認台積電在美國的投資計劃與貿易談判有直接關係？

不過，黃仁昭在台北時間週五（16日）接受CNBC訪問時，否認台積電在美國的投資計劃與這些貿易談判有直接關係，強調「美台貿易協議是兩國政府之間的事情，我們沒有參與協商」，「我會說的是，我們是因為客戶需求，持續並加速投資亞利桑納州，我們實際上在亞利桑那州上線並營運（的第一座晶圓廠）取得非常好的進展」。

對於台積電將繼續擴大在亞利桑那州的投資，黃仁昭表示，「我們對AI超級趨勢（megatrend）充滿信心，這也是我們加大資本支出在台灣和美國擴張的原因。我們不僅要擴張，還要盡可能加快速度，以滿足或縮小差距」，但仍強調，台積電最先進的技術將繼續在台灣進行研發和量產，在台灣，台積電研發團隊和製造業務之間必要的合作，對台積電有利。

