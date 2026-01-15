台積電成最強推手！ASML股價再創新高，晉升歐洲第三家「5千億美元市值」巨頭企業

歐洲半導體設備龍頭艾司摩爾（ASML）股價再創歷史新高，隨著其關鍵客戶台積電（TSMC），近日剛剛釋出優於市場預期的2026年展望後，讓ASML公司市值、得以一舉突破5000億美元（約新台幣15.78兆元）大關，成為歐洲史上第三家、達成里程碑的上市公司。

彭博報導指出，ASML在阿姆斯特丹股市盤中一度大漲7.6%，2026年以來累計漲幅達到24%。如今股價來到204.2歐元，讓其公司市值正式站上5000億美元，成為與法國精品集團LVMH、以及丹麥製藥巨擘諾和諾德（Novo Nordisk）並列的極少數歐洲巨頭企業。

台積電成最大推力

推升ASML股價的直接催化劑，就是來自台積電、對2026年資本支出的樂觀預測。台積電表示，明年資本支出上看560億美元（約新台幣1.76兆元），明顯高於市場原先預期，凸顯其在人工智慧（AI）浪潮下，對先進製程與產能擴張的高度信心。

由於ASML是全球唯一能生產極紫外光（EUV）微影設備的公司，而該設備正是台積電製造先進晶片，不可或缺的核心工具，市場普遍將台積電的資本支出，視為ASML未來營收與訂單變化的重要風向指標。

20260115-台積電財務長黃仁昭（右起）、台積電董事長魏哲家、台積電法人關係處處長蘇志凱15日出席台積電2025第四季法說會。（柯承惠攝）

分析人士指出，台積電的最新展望，為2026年全球AI投資前景，再次注入新一波信心。近來全球市場一度對AI概念產生質疑，但隨著雲端業者與科技巨頭，持續投入數千億美元建置資料中心，讓AI相關供應鏈依舊維持強勁成長動能，從晶片製造商到冷卻設備、半導體設備廠都是這波熱潮的受惠者。

巴克萊（Barclays）分析師表是，ASML市值突破5000億美元，這個里程碑有重大意義，相比美國、歐洲股市整體規模相對較小，當ASML這樣的重量個股持續上漲，往往就能帶動整體市場表現，同時也讓歐洲投資人能直接參與AI投資大趨勢。

歐洲最有價值科技資產之一

目前艾司摩爾，已然成為歐洲最具代表性的科技公司。其客戶涵蓋全球主要晶片製造商，生產的設備支撐著從蘋果iPhone，到輝達（Nvidia）AI加速器等關鍵產品的製造進程。

繼股價繳出亮眼成績，總部位於荷蘭費爾德霍芬（Veldhoven）的ASML，預計將於1月28日、公布該公司2025全年財報。隨著AI投資前景持續發酵，市場將密切關注其訂單動能、產能擴張計畫，以及對未來需求的最新評估，以判斷這波市值與股價飆升是否仍具延續空間。

