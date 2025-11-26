台積電打破沉默對羅唯仁提告 國發會主委葉俊顯喊支持：「本來就要提告」

國發會主委兼台積電法人董事葉俊顯表示，他支持台積電對羅唯仁提告。戴嘉芬攝



台積電昨打破沉默，宣布對前資深副總羅唯仁提告，認為羅唯仁離職後，即前往英特爾擔任執行副總裁，可能洩漏台積電營業秘密及機密資訊予英特爾，因此採取法律行動。國發會主委兼台積電董事葉俊顯對台積電的做法表示支持，他強調「本來就要提告」。

上週，羅唯仁疑似帶槍投靠英特爾一事媒體報導後，台積電始終保持沉默，昨天傍晚才宣布提告。葉俊顯今日（11/26）受訪表示，最近這段期間，台積電在進行內部調查，若不把事實調查清楚，反而會陷入被羅唯仁提「誣告」的處境。若是媒體報導後才去處理，則「有點不太符合公司治理原則」

他還提到，羅唯仁現在人在美國，台灣的法律管不到。就算被法院傳喚，「他不會來，你也沒辦法。」

葉俊顯在今日播出的《齊有此理》節目中也透露，自己也有朋友在台積電工作，根據他了解，台積電副總級高階主管在退休前不會接觸到核心技術部門，企業本身也有完整內控機制，不擔心機密被偷。至於羅是否請下屬對其簡報最新技術，這就有賴檢調單位進一步調查。

葉俊顯強調，台積電的關鍵技術分成產線和製程研發2部分。而產線上的重要關鍵步驟牽涉到「上萬步」，就如同鼎泰豐師傅出去另起爐灶，做出外型一樣是18折的小籠包；但是，口味和鼎泰豐就是有差，因為鼎泰豐的工序有100多道，單單一個員工不可能學到所有工序。所以台積電不會因為一、兩個叛徒就受影響，公司早就有所準備。

