台積電打破沉默對羅唯仁提告 英特爾高階主管頁面卻沒有他！

英特爾迄今未正式公告羅唯仁到任消息，該公司高階主管頁面也沒有羅唯仁的名字。翻攝自ITRI YouTube



針對前資深副總羅唯仁疑似「帶槍投靠」一事，台積電今日（11/25）終於打破沉默，宣布對羅唯仁提告，認為羅離職後不久，即前往英特爾擔任執行副總裁，可能會將台積電營業秘密及機密資訊洩漏予英特爾，因此採取法律行動。至截稿前，英特爾未有進一步回應；而在英特爾高階主管頁面，也沒有看到羅唯仁的名字。

台積電今日傍晚發聲明強調，羅唯仁在台積電任職期間簽有保密條款，及離職後的競業禁止條款，承諾離職後不為競爭之同意書。但羅離職時，只提到要去學術機構任職，並未說明將前往英特爾任職。

台積電指出，羅唯仁離職後，旋即前往英特爾擔任執行副總裁，而羅高度可能使用或洩漏、告知、交付或移轉台積電營業秘密及機密資訊予英特爾，因此台積電有採取法律行動（包含違約賠償）之必要。

至截稿前，英特爾尚未針對台積電提告羅唯仁一事有任何回應。

而英特爾執行長陳立武上週四（20日）出席在聖荷西舉行的「半導體產業協會獎」頒獎典禮時，被媒體問及羅唯仁攜機密資料至英特爾任職一事，他公開駁斥，「這只是謠言和臆測，毫無根據。我們尊重智財權」。

根據台積電的聲明，羅唯仁目前在英特爾的職稱是執行副總裁（Executive Vice President，簡稱 EVP）。太報記者查閱英特爾官網 Executive Leadership高階主管簡介頁面，此頁除了英特爾執行長陳立武外，還有 Naga Chandrasekaran、Gregory Ernst、Michelle Johnston Holthaus 等8位高階主管，大多是資深副總裁（SVP）以及執行副總裁（EVP）等級，也是各部門最高主管。

值得注意的是，Naga Chandrasekaran 在英特爾原職是技術與營運長暨代工技術與製造部門總經理。今年9月之後，升任為執行副總裁暨技術、營運長，他同時也是晶圓代工總經理，負責英特爾晶圓代工部門的技術開發、全球製造、客戶服務和生態系統運營，包括下一代晶片邏輯、封裝和測試技術的研究、開發和部署，以及前端和後端製造、晶圓代工服務、策略規劃、企業品質和可靠性以及供應鏈。

Naga Chandrasekaran是英特爾執行副總裁，也是技術&營運長暨英特爾晶圓代工廠總經理。取自Intel

依羅唯仁的專長，到英特爾報到之後，應是擔任晶圓代工部門的研發長一職。不過，英特爾組織架構並沒有所謂的「研發長」，而是將研發部門歸於英特爾晶圓代工廠，由 Naga Chandrasekaran 所管轄。

至於羅唯仁為何沒有出現在英特爾高階主管頁面的名單中？則是因為英特爾有好幾位執行副總裁和資深副總裁，上述頁面必須是部門最高主管才會被列入；而羅唯仁並非該部門最高主管，所以也不會有他的名字。

