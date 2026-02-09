台積電扛多頭大旗！台股收盤飆漲621點收復3萬2 多檔記憶體股亮燈漲停

台股週一收盤勁揚621.70點，以32404.62點作收。廖瑞祥攝



台股今日（2/9）開高走高！一早在台積電、台達電、聯發科帶領下，開盤不久即漲逾800點，早盤最高漲至32666點；盤中漲勢略微收斂。收盤勁揚621.70點，以32404.62點作收，漲幅1.96%；收復5日線、10日線，且重新站上3萬2千點大關。

日本昨舉辦眾議院大選，日相高市早苗率自民黨取得壓倒性勝利；日股早盤今飆漲逾3000點，最高漲至57337點創史高，漲幅逾5%。

美國半導體產業協會（SIA）6日表示，2026年全球半導體銷售額預計將達到1兆美元大關，消除市場對AI泡沫化的疑慮。道瓊工業指數勁揚1206.95點，收在50115.67點，突破5萬點且創史高，漲幅2.47%。標準普爾500指數上漲133.90點，以6932.30點作收，漲幅1.97%。那斯達克指數大漲490.62點，收在23031.21點，漲幅2.18%。費城半導體指數飆漲433.987點，收在8048.625點，漲幅5.70%。

台積電ADR上週五大漲5.48%，股價收在348.85美元。權王台積電開盤跳空漲至1830元，盤中最高漲55元至1835元，強勢領軍台股飆漲。收盤漲了35元，以1815元作收，漲幅1.97%；收復10日線。單日成交張數3萬6,402張，公司市值來到47.07兆元。

主要權值股水漲船高，聯發科、日月光投控狂飆逾7%，各以1830元、327元作收。鴻海、富邦金、國泰金、廣達皆漲逾1%；中信金、聯電小漲。智邦亮燈漲停，股價收在1305元。

記憶體族群回神大漲，華邦電、旺宏、鈺創、廣穎、宇瞻亮燈漲停，股價各自來到107.5元、88.8元、57.5元、45.9元、123.5元。品安、華東、至上漲近半根；南亞科漲近4%，群聯、威剛、創見、福懋科漲逾1%，力積電小漲；十銓收盤翻黑小挫。

今日總成交值6308.8億元，成交張數929萬張。委買張數2311萬張，委賣張數1317萬張。

