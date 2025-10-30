台積電技術會被川普打包帶走？學者答「5年內影響不大」：這件事才讓人擔心

美國總統川普上任後，頻頻對台灣半導體產業施壓，要求台積電將先進製程晶片擴大在美國生產，引發外界擔憂「護國神山」可能被掏空的疑慮。對此，中華大學講座教授杜紫宸表示，以台積電目前整體產能來看，未來5年大部分的3奈米與2奈米晶片仍會在新竹、台南及台中的工廠生產，因此實質影響並不大。

杜紫宸在節目《論政天下》指出，台積電3奈米跟2奈米在亞利桑那州生產是遲早的事，主要能夠符合川普政府期待，就是說很多要交給美國的重要晶片，至少有一部分可以在美國生產，降低美國的國安風險，但以台積電目前產能來講，在5年之內大部分3奈米跟2奈米主要還是在新竹、台南跟台中的工廠生產，所以實質上我們並沒有受到太大損害。

然而，杜紫宸警告，當台灣工廠在美國不只是說我們把技術移過去，有一些人才也可能在當地落地，在當地落地後也可能會受到其他廠商吸引，然後慢慢整個供應鏈、人才鏈或者包括生產上面一些所謂的Know-how，就會慢慢移植到美國去。

杜紫宸提到，美國其實有給予一些特定名額，不管是H1-B簽證、綠卡提供給台灣，但據他了解，美國提供這幾千名的名額，台灣人還沒有那麼多人想要去。真正一軍還是希望能夠繼續留在台灣，畢竟還是接近在這個比較核心的部分。

杜紫宸直言，2奈米的時代基本上已經成熟，已在台灣發展完成，所以把2奈米移到美國去這件事，只是說讓它能夠落地生產，雖然台積電需做適當調整，那個部分並不影響已開發出來的東西，有一些人過去實踐這件事也沒有什麼好擔心。

杜紫宸坦言，現在比較擔心的是1.4奈米或者是未來埃米時代（小於1奈米），到底核心的研發、一開始的生產是不是繼續留在台灣，這件事情是我們很值得關心的問題。

