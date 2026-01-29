台積電投資形成「新僑民」 僑委會：僑界新血至關重要

台積電赴美、日、德投資，協力廠商也隨之進駐海外，當地因此形成一批「新僑民」。僑委會副委員長李姸慧今天(29日)在立法院表示，如何觸及新移民及更多台資企業，使其成為僑界新血至關重要，僑委會除陸續輔導新興地區成立商會，並協助新移民及新進台商融入當地社群外，僑委會正副首長與駐外人員也會定期轄訪，努力深化新移民及僑社連結，進一步凝聚僑界向心力。



立法院外交及國防委員會邀請僑委會副委員長李姸慧報告「面對全球經貿變局挑戰，如何協輔僑台商穩健發展布局全球之具體策略及措施」。李姸慧表示，全球經貿變局下的挑戰及契機包括全球地緣政治風險升高，供應鏈加速重組；各國政策及產業結構調整，牽動區域布局；永續及數位驅動產業新商機，帶動產業轉型，因此持續提供優質僑務服務及升級強化僑台商能量，串聯海內外優勢共同發展，已愈來愈迫切與重要。

僑委會提出6項策略與措施幫助僑台商提升競爭力、擴展事業版圖，其中值得注意的是「新僑民」議題。李姸慧指出，隨著供應鏈加速重組，台廠及台商轉向新興地區投資布局已成趨勢，例如台積電前往美國、日本、德國設廠，協力廠商也隨之進駐海外，員工及眷屬形成當地新僑民，衍生子女教育及社群交流等需求，所以如何觸及新移民及更多台資企業，使其成為僑界新血至關重要，因為僑胞的深耕發展，是帶動國家發展的重要助力。李姸慧說：『(原音)他們有些在僑居國都有濃厚的政經、人脈跟通路基礎，也是我們發展民間外交、草根外交，非常重要的國家助力。』

李姸慧強調，僑委會將持續精進僑務服務工作，結合國家戰略，串聯海內外資源，引導全球僑台商與台灣的各領域合作，共同壯大發展。

另外，由於春節即將到來，立委林楚茵關注中國慣於在春節期間進行的統戰作為，李姸慧表示，中國其實全年都會利特殊時刻統戰滲透，而目前接收的僑情發現，在非洲與北美地區已有干擾或威脅動作，僑委會會與僑社做好各項準備，除辦理講座外，也會系統性傳播正確訊息，盡全力強化全社會防衛韌性。