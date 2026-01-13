台積電投資換關稅15% 商研院：應視為機會

▲許添財今（13）日受訪表示，台灣應該要把投資當作機會，而不是被迫，「很多國家你要去投資，他不讓你投資的」，認為正是因為台灣具有價值、友善及有實力才可以被接受。（圖／記者鍾泓良攝影）

[NOWnews今日新聞] 《紐約時報》（New York Times）報導，台美關稅預估為15%，並且是以台積電加碼興建5座半導體廠為條件。對此，商業發展研究院董事長許添財今（13）日受訪表示，台灣應該要把投資當作機會，而不是被迫，「很多國家你要去投資，他不讓你投資的」，認為正是因為台灣具有價值、友善及有實力才可以被接受。

《紐約時報》12日引述知情人士指出，表示台美貿易協議接近完成階段，台美稅率將從20%降至15%，條件就是台積電必須對美加碼投資5座半導體廠。

廣告 廣告

許添財說，並非所有國家都會因為你想投資就給你去，「今天歐洲、美國已經不讓中國投資了。他為什麼要讓台灣投資」，認為主因是台灣友善又有價值，台灣就必須要利用這次機會。

對於關稅底定對於服務業影響，他表示，服務業不受到關稅影響，但是會受到經濟大環境間接影響，自己也永遠對經濟樂觀，也認為現在的數位經濟是台灣400年來難得的空前大好機會，強調製造業可以被取代，但服務業沒有辦法被取代。

他也提到，台灣服務業也有相當機會前進美國，「它（美國）永遠都是世界最大的消費市場」，認為當全球化消失，新的經濟秩序還在醞釀當中，如今美國不會再用以往方式來領導全球，而台灣也沒有理由放棄美國市場，「我們沒有第二選擇，不要騙自己，沒有第二選擇」，強調台灣所有產業都有機會在美國發展，包括85度C、鼎泰豐都已經落地。

商研院院長王建彬也說，服務業到美國設點，如八方雲集、歇腳亭都是過去商研院有輔導過廠商，到那邊也都發展得不錯，即便有部分廠商無法適應當地市場被淘汰，但最後留下的都是有競爭力的廠商，若再進步一整合政府資源，就將更有發展力。

他也說，商研院聚焦在市場端，但如果有市場、營收，就可以自動帶動生產端，像是過去就有輔導過虱目魚精前端業績從2.5億元發展到5.5億元，後端的2家代工廠，同步業績上揚；強調美國市場一直視台灣業者的一個機會，因為業者到美國展點，單店營業額就是台灣的4至7倍。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

美對台關稅傳降至15%換台積電再蓋5廠房 學者點出三大挑戰

傳台美關稅將揭曉！台積電股價直直衝 早盤衝1720元創新天價

加密資產、關稅政策、職場霸凌新制 2026年8大稅制趨勢一次看