台積電投資救不了台灣？李淳示警：美國啟動232條款，我輸美70％產品恐受衝擊

美國總統川普在全球掀起關稅戰，台美貿易談判即將公布的關鍵時刻，曾任外交部政務次長的經濟學者李淳15日提出示警，川普近日簽署「232條款」公告，將對特定先進運算晶片課徵25％關稅，台灣有加速跟美國達成協議的壓力，恐將衝擊我國70％輸美產品。他提醒，不要以為有個投資承諾就能高枕無憂，「這只是剛開始而已」。

曾任外交部政務次長、駐歐盟大使的中華經濟研究院WTO及RTA中心副研究員李淳，15日出席國策研究院舉辦「川普執政周年與2026國際政經局勢展望」座談會時，分析台灣在關稅與投資談判中的位置，以及美中科技戰的趨勢。

台灣7成輸美產品高風險，232談判成最大變數

李淳指出，美國白宮已正式啟動依據「232條款」的半導體關稅公告，要求美國商務部跟主要夥伴在90天內進行「232條款」半導體關稅協議談判，這個談判大概無止盡，什麼時候要結束，每天都在變化中。他說，傳出行政院鄭麗君副院長在飛機上去美國，預估台美關稅談判可能大部分項目都達成共識，有些細節看這次面對面談判能否完成。

不過，李淳強調，白宮公布「232條款」後，台灣有加速跟美國達成協議的壓力，各界仍在等待美國最高法院判決只適用30％台灣輸美的適用對等關稅產品，70％輸美產品目前沒有繳對等關稅，因為是高科技產品，這70％產品最擔心的是「232條款」。台灣是否有同步進行「232條款」談判、談判結果是什麼，這幾天可能會有更多消息。官方說法是與美國的「232條款」談判應該有爭取到所有夥伴裡面最好待遇，就讓我們拭目以待。他指出，「我們出口結構跟其他國家不一樣，一定要把232跟其他一起談，我們等於是先談。」

國策研究院2026年1月舉辦「川普執政周年與2026國際政經局勢展望」座談會，李淳、張五岳、胡振東等人與會。（林庭瑤攝）

美中科技戰已進入20年長期對抗起點

李淳提到，去年全球貿易增長7％，可見至少去年來看沒有因美國關稅造成動盪，即便連續好幾年負成長的歐盟都有1.3％的正成長，審慎預判2026年，在混亂中找到很多新領域跟規則情況下，應該表現也不會太差。至於台灣如何在高科技以外找到穩固的成長，需要很大的挑戰。他也示警，大家都在看台積電股票，很可怕，政府不能讓人民眼睛只看到有一天一定會下來的台積電股票，這是股價不變的定律。

針對美中關係，李淳認為，美中科技與經濟戰略對抗來看，現在可能在一個20年長期對抗的起點而已，未來會有很多起起伏伏，就是施壓、退讓、再施壓、再退讓，這循環會不斷重複，川普原先所作所為，拜登都有留下加碼，只是說法不同，川普2.0也是一樣，這是長期的趨勢，跟白宮是哪個政黨執政沒有差別。

赴美投資不是終點，而是風險的開始

他指出，川普接下來3年裡面，有高度不可預測性。美國目標很簡單就是一定要獲勝。這一定會反映在經濟過程，第一，最核心的戰略科技會加速脫鉤，涉及AI半導體、AI晶片；第二是次要的關鍵資源，雙方都會加速降地對於對方依賴，涉及稀土、能源；第三，很多球鞋、衣服都還是Made in China。美方以前是小院高牆，現在是「大院高牆」，拉入日韓歐盟等，中國大陸則要挖牆，大陸一定要加速自主可控，也會加速開發美國以外市場。

李淳也提出警示，表示美國經濟安全包含再工業化，包含台灣在內，赴美投資現在只是剛開始而已，「我們不要以為有個投資承諾就能高枕無憂，這只是剛開始而已」。與其抱怨美國跟昨天不一樣，不如先好好面對今天的美國，因為今天的美國可能就是未來十年的美國，重點不是抱怨，而是尋求對台灣最好的方式，跟著這個趨勢走。



