台積電投資美國繼續加碼？美商務部長：可望突破2千億美元

美國商務部長盧特尼克11日接受美媒《CNBC》專訪披露，川普政府正研擬打造更具吸引力的投資環境，並預期台積電在美國的總投資額「有機會突破2000億美元」，就業機會可望增至3萬個。

美國商務部長盧特尼克。（圖／美聯社）

盧特尼克（Howard Lutnick）表示，拜登（Joe Biden）政府曾核准約60億美元（約1872億台幣）補助給台積電，但實際上，台積電在美國蓋出的產能與設施價值超過600億美元（約1.8兆台幣）。他直言，這樣的補助比例並不理想，因此川普（Donald Trump）政府正調整政策方向。他指出，台積電將其美國投資額度提升至超過1600億美元（約4.9兆台幣），已展現企業對美國市場長期承諾。

盧特尼克更進一步強調，川普政府希望台積電在美擴建的幅度更大，「我們的目標，是讓他們在美國投入超過2000億美元（約6.2兆台幣）的資金。那會帶來3萬個新工作，這才符合美國利益。」

台積電目前是全球最大的晶圓代工企業，原規劃於美國亞利桑那州興建3座晶圓廠。今年3月台積電曾宣布，將再投資至少1000億美元（約3.1兆台幣），興建更多晶圓產線、兩座先進封裝廠以及一座研發中心，使其在美總投資額累積至1650億美元（約5.1兆台幣）。

