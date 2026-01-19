台積電投資美國2500億扛下關稅 羅智強轟：民進黨不只乘涼還把樹砍了

針對行政院日前公布的台美關稅談判結果，立法院國民黨團今（19）日召開「15兆元換關稅！台灣產業命脈怎麼辦？」記者會，質疑協議中我方對美承諾的投資金額過高，且恐導致半導體產業外移，國民黨立委、黨團書記長羅智強直言，民進黨政府在高科技產業政策上「乘涼又砍樹」，將動搖台灣長年累積的產業根基。

羅智強表示，「請問民進黨執政這十年，交出了什麼樣的產業成績單？沒有，只有高科技產業」，台灣花費半世紀的時間，才培育出高科技產業今日的成就，「國民黨當年種下這棵大樹，讓它造福台灣人民，這是國民黨的一個勳章。」

羅智強質疑，政府未提出新的產業藍圖，卻在對美談判中承諾鉅額投資，甚至涉及高科技產業鏈外移，「今天民進黨不只在乘涼，它根本就直接開始砍樹了。」

國民黨立委林沛祥（左起）、羅智強、賴士葆、王鴻薇19日召開「15兆元換關稅！台灣產業命脈怎麼辦？」記者會。（顏麟宇攝）

羅智強說，台灣承諾對美投資總額高達5000億美元，若以GDP比例計算，約占62.5%，明顯高於日本的12.8%與韓國的19.4%。他進一步指出，若換算為「人均投資責任額」，臺灣約為64萬元，數字同樣遠高於日、韓，顯示所承擔的代價比例極不對等。

羅智強表示，把關稅爭取到15%，「我們肯定這是對的」，但關鍵在於「交換了什麼」。在高科技產業鏈可能被要求整體移往美國的情況下，政府卻對外宣稱談判是「重大勝利」，「5年、10年、20年後，當我們回頭看，可能會發現我們最驕傲的產業大樹已經不見了，我們的下一代子孫該怎麼辦？」



​羅智強呼籲，政府應正視高科技產能外移的風險，為台灣守住產業的根基，否則未來世代恐將承受難以回復的代價。

