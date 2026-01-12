台積電投資美1650億美元 美商務部長曝「可能還會加碼」估超過2千億

台積電計畫在美總投資1650億美元，相當於5.21兆台幣，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）8號受訪時預告，他認為台積電可能還會加碼。他也透露了美方去年以台積電違反合約中的「多元、平等及包容 」DEI條款為由，促使台積電追加1000億美元建廠。

全球晶片龍頭台積電去年3月宣布加碼對美國投資1000億美元，加上原先的650億，總投資額達1650億美元。美國商務部長盧特尼克8號受訪時透露了雙方談判秘辛，他說台積電市值有一兆美元，美國政府不應該依照前朝的晶片法案補貼60億，川普上任後的做法是課徵100%的關稅。

盧特尼克還表示，儘管他對前朝的「多元、平等及包容 」DEI政策不以為然，但他以台積電違反合約中的DEI條款為由，向台積電提議若能加碼投資1000億蓋廠，所有DEI條款就能一筆勾銷，最後雙方達成協議。

盧特尼克透露，台積電可能還會再加碼投資，但沒有給出明確數字，不過他一個月前受訪時就認為台積電在美設廠投資金額將超過2000億美元，至於台積電對此並沒有做出任何回應。盧特尼克也再重申，必須在本土製造自己的晶片，不能依賴台灣，因台灣在9500英里之外、距離中國只有80英里，為了美國安全，不能讓99%的尖端晶片在台灣製造。

國際中心／綜合報導 責任編輯／施佳宜

