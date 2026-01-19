台積電拉尾盤再創新天價1780元！台股收盤漲230點收31639點放量刷史高 多檔記憶體股漲停

台股週一收盤漲了230.59點，以31639.29點作收，創收盤史高。廖瑞祥攝



台股今日（1/19）開低走高！開盤小挫72點，以31336點開出，台積電漲多休息，由記憶體、被動元件等族群點火領漲。9:20過後，台股翻紅小漲，盤中漲勢不斷擴大。到了午盤，台積電買盤進場，股價漲至1780元創史高，台股趁勢再漲一波，最高飆至31827.39點改寫盤中史高。收盤時漲了230.59點，以31639.29點作收，同創收盤史高，漲幅0.73%。單日總成交值達7993億元，創下史上第三高，僅次於1/7和上週五（1/16）。

法人指出，台積電上週舉辦法說會，包括營收、獲利、資本支出、財測，全部超乎市場預期，激勵多頭信心；加上台美關稅調降至15%等利多支撐下，台股中長期仍維持多頭格局，但短線須留意獲利回吐、賣壓加劇。

台積電ADR上週五小漲0.22%，以342.4美元作收，續創收盤新高。權王台積電上週收在1740元，今早開盤下挫15元，以1725元開出，早盤股價一度逼近平盤，仍欲振乏力。12:00過後，多方進場，尾盤加大力道，股價瞬間漲至1780元，改寫盤中史高。收盤時維持高檔，漲了20元，以1760元作收，漲幅1.15%。單日成交張數2萬9,428張；公司市值來到45.64兆元。

主要權值股漲跌互見，鴻海、廣達、緯穎跌逾2%，各以229.5元、282元、3720元作收。聯發科、日月光投控跌逾1%，股價各收在1485元、299元，台達電小挫。但國泰金、中信金漲逾1%，中華電小漲，富邦金維持平盤價95元。聯電飆漲6.84%，以62.5元作收，是權值股表現最突出的。

力積電上週六宣布將銅鑼廠售予記憶體大廠美光，交易價格18億美元，折合台幣約569.21億元。力積電今開盤跳空漲停，帶領記憶體族群飆漲。收盤時，包括力積電、南亞科、旺宏、廣穎等仍漲停鎖死，股價各以62元、275元、73.7元、58.3元作收。華邦電漲逾9%、鈺創、威剛漲逾8%，十銓漲逾6%，群聯則漲近半根。

今日總成交值達7993億元，比上週五略減240.6億元，仍創下史上第三高，僅次於1/7和1/16。成交張數1355萬張，略增91萬張。委買張數2781萬張，同步小增89萬張。委賣張數1732萬張，略增23萬張。

