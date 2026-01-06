台積電拉尾盤收新天價1,705元！台股收漲471點

台股加權指數今（6）日開低走高，終場上漲 471.26 點，收在最高點 30,576.3 點；「權王」台積電（2330）也首度站上 1,700 元關卡，終場收漲 35 元，收在 1,705 元新天價。 （示意圖）

[Newtalk新聞] 台股繼周一（5日）指數大漲創高，首度攻上 30,000 點關卡後，今（6）日開低震盪後翻紅走高，終場上漲 471.26 點，收在最高點 30,576.3 點，再創歷史新高紀錄。「權王」台積電（2330）也首度站上 1,700 元關卡，終場收漲 35 元，收在 1,705 元新天價。

觀察今日盤面，988 家個股上漲，其中 36 檔漲停；下跌家數為756 家，但沒有個股跌停。表現火燙的個股，包含記憶體的南亞科（2408）、旺宏（2337）、群聯（8299）、力積電（6770）等皆攻上漲停板，華邦電（2344）則大漲8.9%，股價寫下 104 元。上次要見到破百元的價位，已是 2000 年 6 月底的事。

另外，顯示器類股友達（2409）、群創（3481）、彩晶（6116）、瑞軒（2489）、智晶（5245）、凌巨（8105）；PCB 股華通（2313）；電機機械類股的穎漢（4562）、羅昇（8374）等個股，今日也全數攻上漲停。

早盤指數雖以 29,933.65 點、下挫 171.39 點開出，但在記憶體、面板、矽晶圓、PCB 網通等族群買盤點火下，加上塑化等傳產也見到買盤，大盤指數急拉翻紅；午盤時，多檔電子股已「紅燈」高掛，加上台積電最後一盤大單敲進，直接拉到 1,705 元天價，指數終場漲 471.26 點，收 30,576.3 點，雙雙再寫新紀錄，成交量 7,335.47 億元，雖比昨日的 7,669 億元稍稍下滑，不過今年來兩個交易日之成交量均超過 7,000 億元。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

