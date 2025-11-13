台積電拖累台股開低震盪 權值股漲跌互見

▲台股加權指數示意圖。（圖╱取自Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 美國股市週三漲跌互見，台股在權值股台積電下跌下，台股加權指數開低報27867.59點，隨後小幅震盪，最高到27,965.56點、最低到27,867.59點，截至早盤報27,898.98點，下跌48.11點。

權值股表現方面，台積電下跌15元，開盤報1460元；鴻海上漲5元，報256元；台達電開盤報965元，隨後上漲到971元；廣達上漲4元，開盤報292元；富邦金上漲0.8元，報92.5元；聯發科下跌5元，報1240元。

美國政府停擺即將告一段落，加上金融銀行股表現佳，激勵美股週三造好，道瓊工業指數刷出歷史新高，收盤時首次跨越48000點大關。

美股四大指數昨日漲跌互見，美股道瓊指數上漲326.86點，或0.68%，收48254.82 點；那斯達克指數下跌61.844點，或0.26%，收23406.457點；標普500指數上漲4.31點，或0.06%，收6850.92點；費城半導體指數上漲102.43點，或1.47%，收7082.13點。

除了金融板塊以外，AI板塊交易則延續了本月以來的波動趨勢，投資者仍然擔心科技股估值過高的問題， 超微半導體（AMD）股價上漲9%，但其他科企如甲骨文（Oracle）、帕蘭提爾（Palantir）股價則下跌。

台積電ADR下跌0.19%，日月光ADR上漲0.07%，聯電ADR下跌1.9%，中華電信ADR上漲0.73%。

