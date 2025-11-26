台積電拖一個月才告羅唯仁 財經網紅分析原因：他輩份很高

羅唯仁於2004年加入台積電，今年回鍋競爭對手英特爾，遭台積電提告。取自TSMC



台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁，涉嫌竊取2奈米以下先進製程技術等機密資料，準備回鍋競爭對手英特爾擔任研發副總，事件經過將近一個月，台積電才終於在昨天（11/25）正式提告。對此，財經網紅胡采蘋認為，羅唯仁輩份高，台積電拖到現在才有動作，就是要力求「一擊即中」。

胡采蘋25日晚間在臉書發文，「這幾天一堆陰謀論，說台積電派羅唯仁去英特爾當先鋒，作為併購英特爾的先遣部隊，還說台積電沒對羅唯仁提告，一定是美國政府和台積電、英特爾有什麼三方交易。」一堆專家、分析師講得言之鑿鑿，「其實你要看一個人有沒有神經錯亂，這種時候就是最好的觀察點。」

胡采蘋指出，台積電和國發基金都好幾次講過沒有要併購英特爾了，就算真的被逼吞，也不是這麼個暗渡陳倉二百五，併購有併購的辦法，一般都是幾方人馬先談個幾百回合，各自擬定自己要買什麼、不買什麼、怎麼拆出去；買公司有買公司的辦法，有估價的規則，有重組的計畫，有合併後續的整合構想，部門對部門，這是很專業很謹慎的事情。

胡采蘋認為，台積電沒有第一時間開告，肯定是因為羅唯仁輩分很高，要怎麼做、怎麼告，都要考慮好，如果要對簿公堂就一定要罪證確鑿，一擊即中，「撕破臉就是要告到對方倒，所以需要時間考慮清楚。」

胡采蘋說，這個情況下，英特爾是不可能用羅唯仁了，不然會有法律風險，公司內部的資產或生產設備等，有可能會被聲請扣押或走其他各種法律程序，這就會嚴重耽誤到生產，英特爾不可能冒這種風險。

最後胡采蘋提到，一堆人講得好像在演什麼還珠格格，紫薇才是親生女兒，找一個小燕子去頂替，紫薇暗渡陳倉就是為了掩蓋大明湖畔的夏雨荷。「我每天看這些新聞評論真的就有一種在看二百五連續劇的感覺。真的是蒼天哪。」

