台積電拚站回1500！台股上漲130點 估量縮至3500億





台股今（24）日早盤開高震盪，來到28441點，上漲130點，漲幅0.46%，預估成交量3500億，櫃買指數則開高震盪，早盤來到269.15點，漲1.39點，漲幅0.51%。

電子權值股部分，台積電（2330）早盤來到1500元，上漲10元，漲幅0.33%，鴻海（2317）早盤來到225元，上漲1.5元，漲幅0.66%，聯發科（2454）早盤則來到1395元，上漲5元，漲幅0.35%。

PCB概念股族群延續漲勢，台光電來到1650元，漲35元，漲幅2.17%，立隆電來到108.5元，漲幅逾3%，金山電、律勝也有逾6%的漲幅。

