台積電持續投資台灣 嘉義先進封測七廠1/22首度公開

晶圓代工廠台積電持續在台灣投資先進製程和先進封裝設施，台積電預計1月22日在嘉義舉行媒體導覽活動，這將是台積電嘉義先進封測七廠首度對媒體公開，展現持續投資台灣的決心。

晶圓代工廠台積電持續在台灣投資先進製程和先進封裝設施。（圖/美聯社）

台積電積極拓展全球製造足跡，在美國、日本和德國投資設廠，其中，美國亞利桑那第1座晶圓廠於2024年第4季量產，第2座晶圓廠已完成建設，計劃2026年開始進機，因客戶強烈需求，提前生產計畫，預計2027年下半年量產，第3座晶圓廠已經開工，並申請許可興建第4座晶圓廠和第1座先進封裝廠。

廣告 廣告

台積電董事長暨總裁魏哲家於日前法人說明會強調，台積電正在新竹和高雄科學園區籌備數期的2奈米晶圓廠，並在未來數年繼續在台灣投資先進製程和先進封裝設施。

其中，位於嘉義的先進封測七廠正在進機，是台積電竹科、中科、南科、龍潭及竹南先進封測廠之後，第6座先進封測廠。台積電嘉義先進封測七廠預計1月22日首度對媒體公開，展現持續投資台灣的決心。（中央社）

延伸閱讀

台鐵驚爆死傷事故！暖暖站「旅客落軌遭列車撞死」

越晚越冷！強烈冷氣團「急凍4天」 北部轉濕冷探8度

中天記者遭羈押 郭正亮：案情匪夷所思