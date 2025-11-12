台積電持股70%！蔡英文赴德參訪「歐積電」 關心台灣工程師：好好加油，不要忘記台灣

蔡英文赴德國的「歐積電」廠區參訪。（翻攝自蔡英文臉書）

前總統蔡英文日前出訪歐洲，來到德國參加第一屆柏林自由會議（Berlin Freedom Conference），並參訪德國國會。蔡英文在台灣時間今（12日）稍早於臉書分享，她前往德勒斯登，參訪去年8月動工的歐積電（ESMC）廠區聽取簡報，她也關心在歐積電的台灣工程師，勉勵他們在海外好好加油，但也別忘了關心台灣。

赴德國柏林演說 蔡英文感謝G7、歐盟重視台海穩定

蔡英文10日在德國柏林自由會議發表演說，談及近年來的國際情勢變化，民主國家之間必須加深安全合作，台灣也從歐洲朋友的經驗中學習，設立「全民防衛動員署」，加強後備部隊訓練，推動全社會的防衛韌性，並強化了數位基礎建設，以抵禦網路威脅，並與公民社會協作，對抗資訊操弄。

蔡英文日前在柏林自由會議發表演說。（翻攝自蔡英文YouTube）

蔡英文表示，我們所做的一切不僅是為了守護自己的家園，更是為了區域穩定與全球民主的安全，無論距離遠近，志同道合的國家都能以行動與聲音，為印太地區的和平與穩定發聲，明確且一致地支持台灣安全，本身就是對威權擴張的一種有效嚇阻，「我們感謝七大工業國集團（G7）、歐盟、美國與德國聯邦議會近年來的聲明，這些都展現了國際社會對台海穩定的關切與重視。這樣的聲音，讓北京明白：台灣並不孤單；也讓台灣人民感受到世界的支持。」

隨後蔡英文也在友台小組主席徐德分（Till Steffen）地導覽下參訪德國國會，今則前往德勒斯登參訪去年8月動工的「歐積電」。

蔡英文日前參訪德國國會與國會議員交流。（翻攝自蔡英文臉書）

台積電持股70% 蔡英文對歐積電有信心

蔡英文臉書發文說明，歐積電是台積電（TSMC）與博世（Bosch）、英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）共同投資的企業，台積電持股70％，是當地史上規模最大的半導體投資。因應歐洲的汽車與工業有大量的成熟製程需求，歐積電完工後月產能約4萬片12吋晶圓，預計2027年啟動初步投產，在2029年全面量產。

蔡英文表示，AI時代來臨，台灣不會缺席，「台灣的晶片，更是全球經濟不可或缺的一部分，也讓我們在面對威脅時，增強了台灣的防禦能力。」她強調，台灣是世界負責任的一員，不論在民主、防疫或是半導體產業的發展上都願意分享台灣的經驗，歐積電就是重要的案例，台積電的製程與管理經驗，將能夠與在地供應鏈形成互補，「我對歐積電，就像台灣對台積電一樣，充滿信心，相信這座廠區，會成為歐洲產業升級的重要節點。」

此外蔡英文也和歐積電的台灣工程師說，在海外要好好加油，但也不要忘記台灣，有時間記得要回台灣、在海外也要關心台灣。

