台積電挑戰新高 台股上漲391點 「這封測」大爆衝噴漲逾8％





台股今（12）日台股早盤開高震盪，來到30680點，上漲391點，漲幅1.29%，預估成交量6400億，櫃買指數則開高震盪，早盤來到283.89點，漲4.04點，漲幅1.44%。

電子權值股部分，台積電（2330）早盤來到1705元，挑戰日前最高點，上漲25元，漲幅1.48%，鴻海（2317）早盤來到233元，上漲2.5元，漲幅1.08%，聯發科（2454）早盤則來到1445元，上漲25元，漲幅1.76%。

半導體封測族群今日走強，力成來到212.5元，漲幅逾6%，南茂來到62.4元，漲4.1元，漲幅逾7%，日月光則來到291元，漲19元，漲幅逾8%。

