台積電挑戰1700大關！3.2萬名股東「恐高」下車 每張少賺11萬捶心肝

護國神山台積電一度飆漲110元，股價創下1695元歷史新高，挑戰1700元大關。

2026年台股迎來開門紅！護國神山台積電（2330）延續去年的強勢勁道，今（5日）盤中再度噴發，一度飆漲110元，股價創下1,695元歷史新高，挑戰1,700元大關。然而，隨著股價衝上雲際，部分投資人卻因「高處不勝寒」恐懼錯失波段。根據集保結算所最新統計，上週有超過3.2萬名股東選擇提早下車，若以今日最高價估計，1張股票少賺11萬元！

台積電2026年第一個交易日表現亮眼，雖有營收公布及股利發放在即，但市場恐高情緒蔓延。統計顯示，截至1月2日，台積電總股東人數降至182.2萬人，較前1週減少3萬2,555人。

在這波下車潮中，零股族占了2萬4,104人，而持有1至5張（市值約150萬至800萬元）的中實戶也減少了7,493人。這群股東未能參與到本週一開盤即大漲6%的行情，以單張持股計算，獲利縮水高達11萬元。相對之下，堅定「1股不賣」的股東則如願等到了財富奇蹟。

面對大盤與台積電的驚人漲勢，知名財經作家阿格力隨即在社群發文分享喜悅。他直言：「媽媽樂，台股瞬間三萬點，唱衰台積電者崩潰！」阿格力透露，他除了重倉持有台積電與0050、0052、006208、00830等權值型與科技型ETF外，更搭配槓桿型的0050 正2（00631L）靈活操作。他笑稱，這波獲利不僅讓他充分享受台灣經濟成長的果實，更能有效抵銷其他表現不佳個股的虧損。

國際投行對台積電的未來展望更是「看好到不行」。高盛（Goldman Sachs）指出，AI需求的爆發將使供需緊張態勢延續至2027年，因此上修2026至2028年總資本支出逾1500億美元。高盛強調，隨著生產力改善及海外廠稀釋效應縮小，台積電毛利率「結構性站穩60%」將成為新常態，並將目標價調升至2,330元。

外資Aletheia則提出更為激進的看法，認為無論是雲端業者的自研ASIC或NVIDIA的擴張，最終利潤都會流回台積電的晶圓製造與封裝服務。為應對浪潮，台積電可能在2028年前將5奈米以下產能翻倍，並將200mm舊廠轉作高價值的先進封裝，據此給出全市場最高標的2,400元目標價。

