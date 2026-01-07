台積電挫30元 台股爆新天量下跌140點收30435點

其他人也在看
台股來到3萬點！阮慕驊稱笑不出來：漲點集中在這5檔其他是莊孝維？
台股今（5）日大漲755.23點，終場加權指數收在30105.04點，並創下首次衝上3萬點大關。其中台積電的貢獻指數漲點677點，占今日漲點755點的比重超過89%。相較之下，上市櫃公司合計下跌家數達到上千家，表現兩極化。對此，財經專家阮慕驊直言，台股今日大漲755點，光這5檔股票加起來就貢獻725點，其它股票是「莊孝維」？中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 140
台股爆量資金何處來？彭金隆證實外資淨匯入「賣股錢未跑」 股價低於年線佔比高
台股大盤指數近日雖創新高、衝破三萬大關，但主要由台積電等科技股領漲，呈現觀光、傳信傳媒 ・ 1 小時前 ・ 7
目標價喊120元！「這記憶體」爆40萬張大量飆連3漲26% 2026年EPS上看7.5元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股記憶體族群今（6）日表現搶眼，主要原因在於多項產品因全球各大廠商的產線多轉移至HBM而呈現供不應求的情況，價格不斷...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 11
台股飆到歷史高點！為何老手反而不敢買 答案藏在這條均線
台股從技術面觀察，大盤指數短線漲速明顯加快，今(5)日再度大漲一舉站上3萬點關卡，明顯遠離季線，市場開始浮現過熱疑慮。上週延續強勢攻勢，在新年度資金回流與法人積極卡位下，加權指數單週大漲793.79點、漲幅2.78%，收在29,349.81點，再度改寫歷史新高，成交值同步放大至6,488億元，顯示市場追價意願明顯升溫。代表中小型股的櫃買指數表現同樣不弱，單週上漲6.53點、漲幅2.41%，收在278.03點，走勢呈現高檔震盪偏多格局，隱約浮現挑戰新高的氣勢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 21
偷賣未上市股票被抓包！這家電源供應器大廠跌停鎖死失守票面
電源供應器大廠立德電子（3058）傳於2023年、2024年間，有高階經理人私自將公司持有的未上市股票出售給萊力國際商務公司及時任董事長的廖蒲爵，2年內共賣出1,450萬股、金額逾1.7億元，該案經會計師查帳後發現弊端，檢調昨（6）日發動搜索、約談10人，受到此利空影響，立德今日股價直接以跌停板價9.27元，跳空跌停鎖死並跌破票面，一舉創下2022年11月以來的新低。中時財經即時 ・ 3 小時前 ・ 5
台積電又熄火！跌40元至1665元 專家點名「1價位」再進場
輝達執行長黃仁勳預期今年與台積電（2330）合作規模會非常龐大，但台積電今（7）日股價再度熄火，失守1700元關卡，盤中最低觸及1665元，下跌40元或2.34%，專家表示，漲多拉回，投資人等拉回到五日線1640元附近再進場布局。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前 ・ 11
搭上記憶體缺貨、SpaceX訂單利多！面板四虎高掛紅燈 半導體旺宏、台勝科同列19檔漲停股
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（6）日開盤下跌171.39點至29,933.65點，隨後翻紅陷震盪，目前上午10時50分暫報30,341.78點，維持在上漲236....FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
焦點股》台光電：Vera Rubin不採用M9材料？ 股價一度跌停
輝達執行長黃仁勳昨日在美國消費性電子展（CES）宣布下一代伺服器平台Vera Rubin已進入量產， Vera Rubin提早量產引發市場懷疑可能不採用最高階CCL（銅箔基板）M9材料，CCL龍頭台光電（2383）為全球首家通過M9材料認證的廠商，因Vera Rubin可能不採用M9材料的相關利空揣自由時報 ・ 3 小時前 ・ 5
日本掀私有化浪潮！「撒隆巴斯」百年藥廠擬下市 收購案估值破9百億
據外國媒體今天（1/6）報導，日本越來越多企業決定私有化，以躲避監管與投資人的壓力，最新消息指出，以「撒隆巴斯痠痛貼布」聞名的日本百年藥廠久光製藥，其執行長中冨一榮擬買下所有股份，交易估值破9百億元台幣。太報 ・ 23 小時前 ・ 17
記憶體大廠獲利暴增1000％ 股價卻冷「震盪背後藏玄機」
記憶體模組族群近期成為盤面焦點，威剛、十銓因股價波動達到注意交易資訊揭露標準，依規定提前公告去年11月自結獲利，單月年增率雙雙超過1,000%。不過利多提前反映，市場追價力道轉趨保守，威剛早盤一度上漲逾半根停板，終場漲幅收斂至3.39%。十銓盤中一度翻黑下探192.5元，終場上漲0.26%，上漲0.5元。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 4
跟著億萬大咖布局！專家點名1月「這4檔」股票必買 搭上賺錢順風車
為了提早實現財富自由，不少人選擇斜槓經營或投入投資市場，而觀察億萬富豪與對沖基金經理人的布局方向，往往成為投資人關注焦點。根據投資媒體《Motley Fool》報導指出，多位重量級投資人不約而同重押人工智慧（AI）相關股票，且幾乎沒有理由懷疑，2026年的市場表現會與2025年出現明顯落差。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 4
化工題材行情旺！「這檔」打入台積電CoWoS供應鏈領「3檔」漲停鎖死 中華化、勝一也吃香
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（5）日台股加權指數在台積電（2330）領頭下，盤中一度飆上30,339.32點，暴漲超過980點。而受惠於盤面行情旺，再加上晶圓...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
驚人！台股8007億元交易量史上最大 證交稅一天可收22億元
台股今（5）日氣勢如虹，加權指數盤中大漲近千點，最高攻上30,339.32點，一舉改寫歷史新高；終場漲755.23點、收在30105.04點，成交金額達8,007.94億元，創下史上最大量。資深證券分析師呂漢威推估，今日可貢獻的證交稅金額約為19億元。Yahoo奇摩股市 ・ 2 天前 ・ 89
AI伺服器需求旺＋HBM供貨吃緊！「記憶體封測大廠」飆漲停股價連4漲 攜手友達同登量價雙增王
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數昨（5）日終場漲755.23點，收30,105.04點，漲幅2.57%。受惠AI伺服器需求湧現，HBM供貨持續吃緊下，點火封測族...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
獨家》華邦電創新高！藝人香蕉「跌到13元也沒賣」獲利6位數心情曝
台股加權指數昨(5)日首度站上3萬點大關，台積電一度飆上1695元天價，華邦電也創下歷史新高，以95.5元坐收。藝人香蕉（王俊傑）先前因持有星宇航空在股東會上發言成名，昨日他也分享自己持有華邦電股票的投資心得，直言即使「跌到13元一路漲到90元都沒賣掉」，最終在股價高點賣掉12張，獲利6位數，嗨喊「全年度的拍攝旅費完成了」，同時也向《中時新聞網》分享自己的投資過程。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 21
記憶體成燙手山芋？自營商急售3檔提3.8億逃跑 群創「連9日收紅」失血上千張淪箭靶
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（6）日終場漲471.26點，以30,576.30點作收，漲幅1.57%，據證交所籌碼動向，自營商（自行買賣）買超27.70億...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 1
《其他電》還在睡！鴻海265過得了？老手4點剖析
【時報-台北電】台股連2天上演拉「積」盤！昨（6）日在台積電衝上1705元下，再漲471點至3萬0576點，續創新高，相較台積電2天合計大漲120元，鴻海即使12月營收奏捷，2025年營收攻破8兆元，但股價卻在平盤上下游走，遲遲無法衝破240元，表現相對平淡。 資深分析師陳榮華表示，資金排擠、財報基期墊高是4大關鍵主因，但以鴻海2025年EPS可達15元推算，當前本益比低，下檔230元附近支撐強勁，若能站穩239.2元，股價就有機會挑戰265元的前高位置。 鴻海5日公布去年12月營收，單月營收8629億元，月增2.2%、年增31.77%，全年營收達8兆998億元，年增18.07%，雙雙改寫歷年新高，但鴻海在亮眼營收公布後，股價衝高又回落，讓許多投資者感到困惑。 陳榮華指出，市場對利多數據的反應主要取決於「是否超出預期」及「未來怎麼走」，此次股價調整的主要原因有四，包括： 1.利多出盡與獲利了結：優秀的年度和季度營收數據，已被市場普遍預期，股價在數據公布前已累積一定漲幅，當預期兌現時，部分資金選擇獲利了結，造成短線賣壓。 2.高基期挑戰：2025年第4季強勁增長超預期，為2026年第1季時報資訊 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
美股狂漲三年牛市結束了嗎？華爾街這樣看
根據《彭博》周一 (5 日) 報導，美股在過去三年累計大漲約 78%，寫下近年少見的強勁表現，但華爾街多數多頭人士認為，隨著市場進入 2026 年前夕，漲勢仍有望延續，卻不再如先前那般猛烈。分析師普遍預期，今年美股仍將收高，但投資人鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 3
檢方續查台積電洩密案 追加起訴1員工與東京威力主管
台灣高檢署持續針對台積電洩密案進行調查，除了先前起訴3名相關工程師。最新調查顯示，另一名陳姓工程師也涉案，並且東京威力科創的盧姓主管涉嫌湮滅證據。檢方依據《國家安全法》對陳力銘求處7年有期徒刑，對陳姓工程師則求處8年8月，盧姓主管則求處1年有期徒刑。另外，6日台股開低走高震盪，盤中一度大漲300點，依然站上3萬點。公視新聞網 ・ 1 天前 ・ 11
達人理財／月薪3萬5到資產破億 補教老師靠押孤支翻轉人生
30歲、月薪3萬5千元的補教老師，10年後翻身資產破億！與一般投資人害怕虧損、忙著分散風險的做法不同，楊家杰反其道而行，靠著一套近乎逆人性的投資紀律：集中火力、蓋牌抱股、不停損，將人生從房貸壓力解放出來，甚至創造了一條財富上升曲線。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 15