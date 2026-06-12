台積電捲入專利侵權訴訟 龔明鑫：對台灣企業非常有信心

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經濟部長龔明鑫表示，對台積電遵守專利保護非常有信心。資料照，廖瑞祥攝



美國媒體《Axios》揭露，台積電捲入專利侵權訴訟，案件正由美國國際貿易委員會（ITC）審理；經濟部長龔明鑫今（12）日表示，經濟部同仁已與台積電公司聯絡，但訴訟進行中不變對個案發言，但就遵守專利保護一事對台灣企業非常有信心，與台積電溝通完後又更有信心。

龔明鑫今天主持今年第1次經濟及產業發展諮詢會，他會後受訪被問及如何看待台積電被愛爾蘭專利授權公司Longitude Licensing、Marlin Semiconductor等2公司控訴侵犯其專利權。

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龔明鑫表示，經濟部已派同仁與台積電接洽，台積電則說明，訴訟過程中不便對外界發言。但經濟部對台灣企業遵守專利一事非常有信心，溝通後又更有信心。

經濟部昨天已回應表示，我國半導體業者長期重視智慧財產權，並與國際客戶、供應鏈夥伴維持密切合作，於全球各主要營運據點均依法合規經營。

經濟部表示，該案屬於企業間專利權爭議及美國相關法制程序，現階段仍在審理中，政府尊重相關程序。政府將持續關注後續發展，並與相關業者保持聯繫，必要時提供適切協助，以確保台灣半導體產業在國際市場之穩定營運與供應鏈韌性。

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