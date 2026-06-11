台積電捲入美國侵權訴訟 經濟部力挺回應了

【緯來新聞網】全球半導體龍頭台積電（TSMC）近日捲入美國專利侵權訴訟風波，美國私募股權公司Vector Capita旗下兩家專利授權公司指控其生產的晶片侵害專利權，若遭認定侵權，最重可能禁止進口美國。台積電回應指出，公司在所有營運所在地均遵守相關法律規範。而經濟部也力挺表示，我國半導體業者長期重視智慧財產權，並與國際客戶、供應鏈夥伴維持密切合作，於全球各主要營運據點均依法合規經營。

台積電遭控專利侵權案美國審理中。（圖／資料照）

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。近期傳出台積電遭美國專利授權公司控告侵犯AI加速器晶片相關專利，案件目前由美國國際貿易委員會（ITC）審理。若最終裁定侵權成立，最重恐遭祭出排除令，禁止相關晶片產品進口美國市場。



據了解，提出申訴的Longitude Licensing與Marlin Semiconductor認為，台積電利用先進製程生產的晶片涉及專利侵權，而相關技術正是AI加速器的重要核心技術之一。ITC預計最快於6月提出初步裁定，並於10月做出最終決議，成為市場關注焦點。



事實上，台積電近年在全球半導體產業地位持續攀升，創辦人張忠謀曾於2024年公司運動會上指出，台積電已成為全球科技競爭的核心，「真正成為兵家必爭之地」。隨著AI產業快速發展，全球晶圓代工龍頭台積電再度站上國際焦點，尤其面對專利訴訟挑戰，也再次凸顯半導體產業在技術、智慧財產權與地緣政治間的高度競爭。



對於外界疑慮，台積電表示，公司在所有營運所在地均遵守當地法規及相關規範。經濟部則指出，台灣半導體業者向來重視智慧財產權保護，並與國際客戶及供應鏈夥伴維持良好合作關係。政府將持續關注案件進展，必要時提供適切協助，確保產業穩定營運，維持台灣在全球半導體供應鏈中的關鍵地位。

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