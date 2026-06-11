台積電捲入美國侵權訴訟 經濟部急上火線力挺

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台積電捲入專利侵權訴訟。（資料照片）

美國媒體報導，台積電遭美國私募股權公司Vector Capita旗下兩家專利授權公司指控其生產的晶片侵害專利權，若遭認定侵權，最重可能禁止進口美國。經濟部今（11）日表示，我國半導體業者全球據點依法合規經營，政府必要時將提供協助。

身為全球晶圓代工龍頭的台積電，一舉一動都受到關注，台積電創辦人張忠謀在2024年的公司運動會上提到，最嚴峻的挑戰就在眼前，「我們已經真正成為兵家必爭之地。」

而美國媒體報導，台積電遭美國私募股權公司Vector Capita旗下兩家專利授權公司指控，其生產的晶片侵害專利權，主要用於AI加速器晶片技術，其中也包含從聯電收購的專利，目前由美國國際貿易委員會（ITC）審理中，若遭認定侵權，最重可能禁止相關晶片產品輸入美國，且已有政治力介入。

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對此消息，台積電表示，公司在所有營運所在地均遵守相關法律規範。而今日股價在盤中一度跌了40元、最後收在平盤的2250元。

經濟部也緊急回應，表示我國半導體業者長期重視智慧財產權，並與國際客戶、供應鏈夥伴維持密切合作，於全球各主要營運據點均依法合規經營。

政府也將持續關注後續發展，並與相關業者保持聯繫，必要時提供適切協助，以確保台灣半導體產業在國際市場之穩定營運與供應鏈韌性。

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