台積電捲美國專利爭議 政府必要時提協助

▲台積電捲入美國專利侵權訴訟風波，目前正在美國國際貿易委員會（ITC）審理，最嚴重可能會導致相關晶片產品被禁止進口美國。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWNEWS今日新聞] 台積電捲入美國專利侵權訴訟風波，目前正在美國國際貿易委員會（ITC）審理，最嚴重可能會導致相關晶片產品被禁止進口美國。經濟部今（11）日回應，台灣半導體業者長期重視智慧財產權，並與國際客戶、供應鏈夥伴維持密切合作，目前該案仍在審理中，政府尊重相關程序，並提到必要時提供適切協助，以確保台灣半導體產業在國際市場穩定營運與供應鏈韌性。



美國媒體《Axios》報導，愛爾蘭專利授權公司Longitude Licensing及Marlin Semiconductor向ITC申訴，指控台積電利用先進製程生產的晶片侵犯其專利權，相關技術為AI加速器晶片關鍵技術之一。



美國眾議員辛克（Ryan Zinke）、參議員希伊（Tim Sheehy）、參議員馬歇爾（Roger Marshall）、參議員莫雷諾（Bernie Moreno）於今年5月22日聯名致函ITC主席Amy A. Karpel，強調執行專利權的重要性。

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成立恐被禁止出口美國 經濟部：必要時給予適切協助



若該案成立，美國最嚴重可發布排除令，導致台積電相關晶片產品被禁止出口到美國。台積電回應，公司在所有營運所在地均遵守相關法律規範。



經濟部表示，我國半導體業者長期重視智慧財產權，並與國際客戶、供應鏈夥伴維持密切合作，於全球各主要營運據點均依法合規經營；此案屬企業間專利權爭議及美國相關法制程序，現階段仍在審理中，政府尊重相關程序。



而台灣政府將持續關注後續發展，並與相關業者保持聯繫，必要時提供適切協助，以確保台灣半導體產業在國際市場之穩定營運與供應鏈韌性。

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