台積電捲美專利訴訟 經濟部：尊重司法程序、持續關注發展

亞股過熱了嗎？霸菱亞太區策略投資總監李偉博（Robert Li）今（11）日來台受訪表示，他認為「台股估值高於韓國，現在是不太便宜了」，他同時也示警，全球首富馬斯克旗下航太公司SpaceX與OpenAI、Anthropic等三大科技公司將在美股上市掛牌，「將會超過美股2025年所有IPO的總和」會從市場抽取相當流動性，還有中東地緣政治懸而未決，造成市場上上下下，他提到霸菱已減碼股市，伺上市一段時間後再尋找投資機會。

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