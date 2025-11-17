台積電採購副總李文如轉戰輝達 明日上任WWFO副總裁

台積電資材管理副總李文如今年7月中請辭後，業界盛傳她將轉往輝達發展。最新消息指出，李文如確實將在明日正式加入輝達展開新職涯，但所接下的職務與先前傳聞並不相同。她將加入輝達負責企業級客戶相關業務的WWFO（Worldwide Field Operations）部門，出任副總裁一職，同時掌管輝達在台灣的整體銷售業務。

李文如辭職時，正值輝達台灣區總經理邱麗孟退休之際，因此當時出現她可能接棒台灣區總經理的傳聞。然而根據《自由時報》報導，李文如即將在本週內正式加入輝達擔任WWFO副總裁，與先前在台積電擔任的採購職務屬於不同領域。由於輝達是台積電在AI晶片領域的重要客戶，兩者並非競爭關係，業界推測即使李文如曾簽訂競業禁止條款，也不會受到過多限制。

台積電最年輕副總李文如在7月中無預警請辭。（圖／台積電官網）

李文如在2022年加入台積電，起初擔任資材管理資深處長，2024年8月獲董事會正式通過升任副總，成為台積電最年輕的副總之一，掌管高達上兆元年採購業務。她在外商科技公司的背景深厚，曾任Google全球採購經理、蘋果採購總監，以及高通資深採購經理等要職，累積豐富的全球供應鏈協調經驗，是業界極具知名度的採購專才。

在李文如提出辭呈隔日，台積電於7月14日公告收回一名員工共33張限制員工權利新股（RSU），理由是「未達既得條件」。若以當時每股1155元計算，該員工損失金額高達3811.5萬元。依公告時間推算，市場普遍猜測被收回股權者即為李文如。

