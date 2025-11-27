台積電控羅唯仁帶槍投靠 英特爾發聲駁斥：無實質依據

英特爾(右)與台積電(左)標誌。資料照片



台積電前資深副總羅唯仁遭爆帶槍投靠美國英特爾後，台積電急向智慧財產及商業法院聲請假處分，法院昨日證實已分案後，英特爾今日（11/27）否認相關指控，強調沒有理由相信該指控有任何實質依據。

英特爾在給路透社發出的電郵聲明中表示：「本公司秉持嚴格的政策與管控措施，嚴禁使用或轉移任何第三方機密資訊或智慧財產權。我們對此承諾持嚴肅態度。根據現有資訊，我們沒有理由相信，針對羅先生的指控有任何實質依據。」

調查指出，羅唯仁自2004年7月任職台積電，延退多次後，今年7月27日正式辦理退休，而他在任職期間，曾簽署保密條款及離職的競業禁止條款，也就是不得洩密及不得到台積電的競爭對手陣營。

據了解，羅唯仁辦理退休時，台積電方面曾提醒他相關事項，羅唯仁當時透露要轉任學術機構，未提及可能到英特爾任職一事。沒多久，卻傳出他在10月底到英特爾接任執行副總裁，甚至爆出他在退休前影印20箱資料「帶槍投靠」。

台積電介入調查後，決定提起司法訴訟，並於25日正式向智慧法院提告。法院26日指出，已依規定分案，承審法官收案後，將儘速閱卷並依相關規定審理，但稱只收到台積電聲請假處分案件，尚未收到本案訴訟。

