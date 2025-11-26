台積電控羅唯仁涉違約案 智商法院分案審理

（中央社記者劉世怡台北26日電）台積電昨天說，前資深副總經理羅唯仁涉違約，於離職後轉任英特爾執行副總裁，向法院提起違約賠償等訴訟。智商法院今表示，昨受理聲請定暫時狀態假處分已分案，儘速閱卷審理。

智慧財產及商業法院今天表示，聲請人台灣積體電路製造股份有限公司於昨天對相對人羅唯仁提起聲請定暫時狀態之處分案件，法院受理後隨即進行電腦分案作業，經分案號為114年度民暫字第19號，本案由（信股）王碧瑩法官審理，承審法官收案後將儘速閱卷並依相關規定審理。

台積電25日表示，羅唯仁任職期間簽有保密條款及離職後的競業禁止條款，卻在離職後旋即轉任英特爾執行副總裁，高度可能使用或洩漏、告知、交付或移轉台積電營業秘密及機密資訊給英特爾，台積電有採取法律行動（包含要求違約賠償）的必要。

台積電表示，相關訴訟是依據台積電與羅唯仁之間聘僱合約書、羅唯仁任職期間簽署承諾競業禁止同意書及營業秘密法等規定為請求。

台積電指出，法務長方淑華在今年7月22日與羅唯仁進行離職面談時，特地提供提醒信函供其詳細閱讀，並在法務長說明離職後的競業禁止義務及詢問其離職後去向時，羅唯仁回應將至學術機構任職，並未說明將前往英特爾（Intel）任職。羅唯仁離職後，旋即前往英特爾擔任執行副總裁（Executive Vice President，EVP）。（編輯：張銘坤）1141126