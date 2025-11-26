台積電提告前資深副總羅唯仁洩密跳槽 陸行之：效益存疑
知名半導體分析師陸行之認為，台積電對前資深副總經理羅唯仁竊密跳槽英特爾提告，效益存疑。至於台積電擔心侵權為何不在美國提告，恐怕是擔心美國政府介入。
針對台積電對資深副總經理羅唯仁竊密跳槽英特爾的行為提告，知名半導體分析師陸行之指出，台積擔心侵權進行切割為何不在美國提告，恐怕是擔心美國政府介入，同時，由於羅唯仁已經回到美國，他也對台積電提告的效益存疑。
陸行之在臉書上發文表示，雖然台積電已經提告羅唯仁，但是羅唯仁已經回到美國，對提告的效益存疑，只能期待英特爾擔心侵權進行切割，那為什麼台積電不到美國奧勒岡州、德州、亞利桑那州提告比較乾脆，我們覺得應該是擔心美國政府介入？還有就是為何東京威力創科跟羅唯仁／英特爾都想要拿台積電二奈米的智慧財產權及商業機密呢？到底是什麼祕密這麼重要？
陸行之指出，台積電提告羅唯仁，本以為有什麼貓膩，也不是台積電派去英特爾的先遣部隊，（還是要觀察這個提告是真的要爭取股東權益，還是裝裝樣子），目前看起來證據一堆躲不掉，現在變成偷機密資料的大叛徒（至少粱夢松、蔣尚義離開的時候也沒有複印幾箱資料帶走），羅唯仁對台積電數十年的貢獻全部歸零了，不曉得英特爾會不會來個大切割，還是出錢出力幫羅唯仁打官司？英特爾執行長陳立武已經誇口不會侵害台積電的智慧財產權，所以我覺得羅唯仁應該會被切割而無法就職。（理論上就職前，羅唯仁也應該會簽一份擔保合約，保證不會帶來前東家的智慧財產權，如果用了，英特爾就沾腥了，到時候被告的就不是羅唯仁了？）
