台積電提告叛將羅唯仁！經濟部說話了 工研院院士除名討論中

經濟部長龔明鑫。資料照，李政龍攝



台積電前資深副總經理羅唯仁疑似攜帶先進製程機密跳槽英特爾，事件延燒多日後，台積電今（25）日宣布已向智慧財產及商業法院提起訴訟。經濟部表示，尊重台積電保障自身權益所提出的法律行動，也會密切掌握對產業的影響。經濟部將配合檢調，確認是否侵害國家核心關鍵技術、或涉及侵害國安法。

此外，外界也關注羅唯仁身為工研院院士的資格是否因爭議受影響，經濟部表示，目前工研院並無院士撤銷機制，已請工研院研議相關制度，但仍在討論階段。

工研院第14屆新科院士出爐，台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總羅唯仁獲頒院士。翻攝自ITRI YouTube

台積電表示，訴訟主張係依據羅唯仁任職期間簽署的保密義務、競業禁止同意書及相關聘僱契約，認為其行為可能涉及違反營業秘密法及競業禁止承諾。

台積電指出，羅唯仁自 2004 年加入公司、2014 年升任資深副總，2024 年 3 月轉任企業策略發展部。然而在不再負責研發業務後，他仍多次要求研發部門同仁召開會議並提供先進製程研發資料，行為超出職責範圍。

台積電法務長方淑華於今年 7 月 22 日離職面談時，特別向羅唯仁重申離職後競業禁止義務，並詢問其後續規劃。羅唯仁當時回應將赴學術機構任職，並未透露前往英特爾，使台積電後續認為其涉及隱匿重要資訊。

對於此案引發外界對關鍵技術外流的疑慮，經濟部今表示，尊重台積電捍衛自身權益的法律行動，經濟部也將全力配合檢調，釐清案件是否涉及國家核心關鍵技術外洩或違反國安法。

