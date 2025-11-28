台積電提告羅唯仁沒用？旅美教授曝「結局已經寫好了」：川普在背後撐腰

財經中心／黃韻璇報導

台積電25日宣布正式對羅唯仁院士提告。台積電在聲明中指出，前台積電資深副總羅唯仁將2奈米相關機密帶往英特爾任職，違反競業條例。然而英特爾（Intel）27日卻發聲明，否認了台積電關於羅唯仁洩漏商業機密的指控，強調「全力支持羅唯仁加入」。對此，旅美教授翁履中就直言「結局大概就已經寫好了」，認為這是川普與台灣晶片主權鬥爭的另一齣舞台劇，且英特爾現在還有川普政府在背後撐腰。

據《路透社》27日報導，針對台積電提告羅唯仁院士一案，英特爾（Intel）發表聲明，表示「英特爾秉持嚴格的政策和管控措施，嚴禁使用或轉讓任何第三方機密尋隙或智慧財產權。英特爾嚴格履行這些承諾」，然而聲明中卻指出，根據英特爾掌握的所有消息，「沒有任何理由相信針對羅先生的指控有任何依據」，展現出英特爾力挺羅唯仁的態度，此外，英特爾發言人也表示，歡迎羅唯仁重返公司。

台積電對羅唯仁院士提告。（圖／資料照、翻攝自工研院臉書）

旅美教授翁履中28日凌晨在臉書粉專發文，分析台積電、英特爾這場「看似激烈的商業機密攻防戰」，提到其實在英特爾執行長陳立武公開喊話「沒這回事」的那一刻，結局大概就已經寫好了。這是川普時代美國新產業戰略與台灣晶片主權鬥爭的另一齣舞台劇，真正的劇本已經定稿，現在只是照劇情走。

翁履中表示，如今的英特爾不只是一家上市公司，它是川普政府「讓美國再次偉大」在科技領域的看板企業。美國政府現在的算盤很清楚：最好台積電乖乖跟英特爾合作；如果不願意，那就用美國的方式來「促進」合作，挖角只是其中一招。

然而這場官司要打贏有多難？翁履中提到，首先，竊取商業機密的舉證門檻極高。再來，若羅唯仁持有美國籍，台灣檢調想對英特爾或他本人採取實質行動，難度更是登天。羅唯仁這種等級的高管，在決定退休轉戰英特爾前，難道會沒做過沙盤推演？英特爾既然敢挖角，背後的法律保護與政治承諾肯定早就給足了，更別提現在還有川普政府在背後撐腰。

翁履中坦言，英特爾有川普政府在背後撐腰。（圖／翻攝自白宮臉書）

翁履中坦言，台灣現在大動作的搜索、調查、喊話要撤銷院士，與其說是能真的「懲罰」英特爾，不如說是讓台灣民眾看的「安慰劑」。政府必須展現捍衛台積電、捍衛國家利益的姿態，讓民眾覺得「我們有在做事」。他觀察政府說法，從嚴厲的「涉及國安」，慢慢轉變成「初步判斷損害有限」，擔憂大家會像對待台灣其他流失的優勢一樣，慢慢變得無感。

不過翁履中也說，這並不代表台灣只能放棄，而是要調整策略，直言真正想守住「矽盾」不是靠一紙起訴或記者會來回應，而是把「國家關鍵技術」的保護辦法進一步法制化、讓人才就算流動、國安級Know-how也絕對不外溢，變成台灣關鍵企業治理與國家科技管理的根本共識。川普時代的地緣經濟重組是結構性趨勢和壓力，也是台灣科技優勢流失的主因，如果無法針對主因想出對策，只有事後的司法動作，那麼所有戲劇性的搜索與聲明，真的只是表演而已。

